Argentine, 1985 : quand sera-t-il diffusé sur Prime Video ?

Première vidéo

Le film tant attendu et célèbre Argentine, 1985 Il a déjà une date de sortie sur Prime Video. La rencontrer.

©IMDBRicardo Darin et Peter Lanzani

Jeudi 29 septembre dernier, les salles recevaient l’un des films les plus attendus de l’année : Argentine, 1985. Ce film, mettant en vedette Ricardo Darin Oui Pierre Lanzani créé dans différents festivals où il a été un grand succès. À Venise et à San Sebastián, par exemple, il a été très applaudi et même dans le dernier, il a reçu le prix du public. De plus, par la critique en général, il a été très bien accueilli à travers le monde.

En revanche, dans votre pays d’origine, Argentine, 1985 C’était l’un des films qui a vendu le plus de billets le jour de sa première. C’est parce que la bande, créée par Santiago Mitre, raconte l’un des moments les plus importants de l’histoire. Eh bien, il se concentre sur le procès des juntes militaires après le dernier coup d’État effectué en 1976. Ce gouvernement de facto qui a été établi cette année-là était l’un des plus sanglants.

À tel point que, pour tout Argentin, revivre son chemin vers la liberté continue d’être très excitant. D’ailleurs, bien sûr, Argentine, 1985 Il a de grandes performances et une production inégalée. C’est pourquoi beaucoup l’ont déjà apprécié dans les salles, d’autres le feront dans les prochaines semaines, mais beaucoup attendent son arrivée dans Première vidéo. Oui! Le célèbre film arrivera sur les plateformes dans quelques jours seulement.

Avant sa première, un grand doute a été généré: si le long métrage n’irait qu’en Prime et non en salles, mais ils sont finalement parvenus à un accord. Le film a été présenté en première sur grand écran et y continuera pendant une longue période. Cependant, il a déjà une date de sortie sur le service à la demande et c’est plus tôt que prévu. Ceci est dû au fait Argentine, 1985 arrivera sur Prime Video en octobre.

Plus précisément Argentine, 1985 À venir sur Prime Video le 21 octobre. Trois semaines après sa sortie en salles, le film sera disponible sur cette plateforme. C’est pourquoi ceux qui ne peuvent pas en profiter sur grand écran pourront le faire en quelques jours grâce à ce service de streaming.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂