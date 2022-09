"Argentine, 1985": bande-annonce et affiche du film avec Ricardo Darín

in

Cinéma

« Argentine, 1985 » suit les événements du procès le plus important de l’histoire du pays du sud avec de grands acteurs dans les rôles principaux. La bande-annonce!

© Prime Video Amérique latineArgentine, 1985

Argentine, 1985 s’inspire de vrais procureurs Julio Strassera et Luis Moreno Ocampo, qui cette année-là a osé enquêter et poursuivre la dictature militaire la plus sanglante de l’histoire argentine. Bien que ce procès ait eu lieu dans une démocratie, l’influence militaire était latente essayant d’intimider ces hommes de loi. Ils ont réuni une jeune équipe juridique dans une bataille inégale sous la menace constante même contre leurs familles. Pourtant, justice a été faite pour les victimes de la junte militaire !

Le primé Santiago Mitre (La Patota, la chaîne de montagnes) est le réalisateur du film, qu’il a également co-écrit avec son collaborateur régulier Mariano Llinás (La fleur, Histoires extraordinaires). Le film a un casting stellaire dirigé par Ricardo Darín (Le secret dans leurs yeux, Wild Tales) comme Julio Strassera et Peter Lanzani (Le Clan, L’Ange) comme Luis Moreno Ocampo.

Après des applaudissements enthousiastes et nourris lors de la 79e édition du Festival international du film de Veniseen plus d’avoir été sélectionné comme le film qui représentera le pays dans le Prix ​​Goya 2023, Argentine, 1985 dévoile sa bande-annonce et son art officiel. Argentine, 1985 Il sortira en salles en Argentine le 29 septembre et le 30 septembre, il aura sa première aux États-Unis.

Un film incontournable

La bande-annonce présentée aujourd’hui raconte une histoire où Strassera et Moreno Ocampo ont toujours eu leur boussole dans un nord clair : celle de la justice. Cependant, les hommes de loi de cette époque voulaient peu savoir avec un procès problématique pour tous ceux qui sont liés. À un moment donné dans la bande-annonce, on demande à Strassera s’il va « mettre Videla en prison » et il répond convaincu : « A tous les responsables ! ». Ce film recrée une période fondamentale de l’histoire argentine.

Le film est une coproduction de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill et Amazon Studios. Les producteurs de Argentine, 1985 Il s’agit d’Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín et Victoria Alonso. Les producteurs exécutifs sont Cindy Teperman et Phin Glynn. Ils rendent compte de cette histoire qui nous ramène à un moment essentiel de la justice en Argentine pour qu’elle reste d’actualité aujourd’hui.

