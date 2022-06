"Argentine, 1985" arrive au cinéma avec un récit de l’histoire récente

in

images sony

Il reste peu pour la première de Argentine, 1985 qui suit l’histoire du procès des juntes militaires dans l’une des périodes les plus importantes du pays.

©Photos SonyRicardo Darin

Le procès des juntes militaires dans le gouvernement du président Raúl Ricardo Alfonsin Ce fut l’un des événements judiciaires les plus importants de l’histoire de l’Argentine où les responsables de la Processus de réorganisation nationale qui ont eu lieu dans le sud du pays de 1976 à 1983 ont été jugés pour la violation des droits de l’homme qui s’est produite alors que l’armée occupait le pouvoir. ¡Argentine, 1985 est un écho de cette histoire récente !

Le film s’inspire de l’histoire vraie de l’équipe de procureurs dirigée par Julio Strassera Oui Luis Moreno Ocampo qui, accompagnés d’un groupe de jeunes dans leur lutte inégale contre le pouvoir, ont osé contre toute attente et sous une menace constante, poursuivre les chefs de la dictature militaire la plus sanglante d’Argentine, apportant justice à ses victimes et paix aux survivants.

Quand le film sort-il ?

Les stars du cinéma Ricardo Darin dans la peau de Julio Strassera et Pierre Lanzani comme Luis Moreno Ocampo. Ces noms propres montrent le sérieux du projet qui est porté par deux acteurs qui ont un parcours important dans l’histoire du cinéma national avec des titres à retenir dans les deux cas. Argentine, 1985 est un incontournable pour les révisionnistes d’une douloureuse page récente.

Étape 6 Films de images sony sortira le prochain 29 septembre 2022 Argentine, 1985 dans les cinémas à travers le pays à temps pour l’examen de la saison des récompenses. le primé Santiago Mitre (Pauline, La Cordillère) est le réalisateur du film qu’il a également co-écrit avec son collaborateur de longue date Mariano Llinas (La Fleur, Histoires Extraordinaires).

Argentine, 1985 Il s’agit d’une coproduction entre L’union des fleuves, Films kenyans et Films à l’infini. Parmi les producteurs se distinguent des noms comme le même Ricardo Darin et son fils Chinois avec son partenaire Federico Posternak en plus du célèbre journaliste de divertissement Axel Kuschevatzky. Des personnalités qui nous passionnent face à une première incontournable.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂