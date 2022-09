Argentina Comic-Con 2022 : date, heure et page de vente des billets

Comic Con Argentine

Après avoir confirmé la nouvelle édition de l’Argentine Comic-Con dans l’année, des nouvelles plus importantes concernant la vente de ses billets ont été confirmées. Obtenez toutes les informations ici!

© GettyArgentina Comic-Con 2022 : date, heure et page de vente des billets.

Comic Con Argentine C’est l’événement de culture pop le plus important du pays et il est venu le prouver en mai de cette année avec le retour de l’événement en personne, après trois ans sans célébration en raison de la pandémie de coronavirus. Le Centre Costa Salguero de la ville de Buenos Aires a reçu des milliers de visiteurs au cours du week-end, confirmant ainsi le succès que les a amenés à annoncer ces dernières semaines la deuxième édition en 2022. Tout sur vos billets est déjà connu !

A quelques mois de la première édition de l’année, qui avait pour principaux invités Itziar Itunode La Casa de Papel, et Robert Patrickde Peacemaker et Terminator, l’organisation a annoncé la bonne nouvelle via ses réseaux sociaux. « Plus grand, plus confortable et avec tout ce que vous aimez : célébrités et artistes internationaux et nationaux, des centaines de stands, les principaux studios de cinéma, TV et streaming, Cosplay, Gaming, objets de collection, et BEAUCOUP PLUS »a écrit pour confirmer que le Argentina Comic-Con de retour les 9, 10 et 11 décembre à La Rural.

A cette occasion, il y a eu un changement de lieu, emmenant la convention dans un lieu avec une meilleure accessibilité pour le public et avec un espace plus grand qui permet à plus de fans d’y assister. Pour le moment, on ne sait pas qui seront les invités de fin d’année, mais dans les commentaires des publications, on peut déjà lire que parmi les principales demandes de l’organisation figurent Joseph Quinn et Jamie Campbell Bower, tous deux de choses étranges.

+ Billets Argentine Comic-Con 2022

Au cours des dernières heures, des nouvelles importantes sont arrivées concernant les billets, à commencer par les types de billets qui peuvent être achetés. Elles sont: Billet général, qui donne accès à l’ensemble de la convention, stands, espaces thématiques, scène principale où se trouveront des panels de célébrités internationales et nationales, ainsi que des spectacles en direct et des surprises ; et le billet d’orqui offre les mêmes avantages mentionnés ci-dessus, mais avec un sac cadeau contenant une bande dessinée exclusive, une affiche officielle de l’événement et un carnet de coupons avec des réductions pour les achats.

+Quand, à quelle heure et où commencent les ventes de billets pour Argentina Comic-Con 2022 ?

Les billets pour la deuxième édition de l’année de l’Argentine Comic-Con à La Rural seront en vente à partir de ce mardi 20 septembre sur le site www.ticketek.com.ar, à partir de 10h00 du matin.. Des nouvelles sont attendues dans les prochaines semaines sur les invités internationaux qui seront présents à la convention fin 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂