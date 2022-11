Argentina Comic-Con 2022 confirme un acteur Marvel comme invité : tout ce que vous devez savoir

Comic Con argentin

Argentina Comic-Con a communiqué dans ses réseaux le deuxième invité international de la prochaine édition et c’est l’un des acteurs Marvel les plus demandés.

©GettyArgentina Comic-Con 2022 confirme un acteur Marvel en tant qu’invité : tout ce que vous devez savoir.

De moins en moins à emporter pour la nouvelle édition de Comic-Con argentin 2022, qui aura lieu les 9, 10 et 11 décembre à La Rural. Après l’événement qui s’est tenu à Costa Salguero en mai, il y aura un changement de lieu qui permettra un meilleur accès et un plus grand nombre de visiteurs, qui pourraient dépasser les 75 000 cette année. Il y a quelques semaines seulement, on a appris que Jamie Campbell Bower de choses étranges Il est le premier invité international et maintenant le deuxième a été confirmé. Un acteur Marvel !

C’est la fête de la culture pop la plus importante du pays et cette année, elle est revenue en force après trois ans, puisque la pandémie de Covid-19 a empêché les fans de se rassembler à nouveau. Itziar Ituno de Le vol d’argent et Robert Patrick de pacificateur Oui Terminateur Ils étaient les invités il y a quelques mois. La bonne nouvelle est arrivée en août, lorsqu’il est devenu officiel que des célébrités, des artistes, des stands, des cosplayers et bien d’autres se retrouveraient fin 2022.

+L’Argentine Comic-Con 2022 a un nouvel invité

Avant l’annonce d’une prochaine célébration, le public des réseaux a commencé par une innombrables danse de noms qui pourraient arriver, mais on peut dire que l’un des plus demandés s’est réalisé : Jamie Campbell Bower. Cependant, il y avait une grande attente pour le second et le suspense était plus grand en raison de l’approximation des dates. Enfin, le compte rendu officiel de l’événement a confirmé il y a quelques heures que Vicent D’Onofrio sera le deuxième invité international de l’Argentine Comic-Con 2022. Regardez l’annonce !

« Vincent D’Onofrio à #ComicConArgentina – décembre 2022 ! Le talentueux acteur connu pour avoir joué Kingpin dans la populaire série Marvel, Daredevil, est le deuxième invité international confirmé pour cette édition de l’Argentine Comic-Con, qui se tiendra le 9 décembre 10 et 11 2022 à La Rural », ont-ils écrit pour la nouvelle qui a choqué les followers. L’acteur a repris son rôle de pivot central dans la serie oeil de faucon de Disney + et sera bientôt sur Chassèrent. De plus, il a une filmographie étendue qui se démarque: Veste Full Metal, Ed Wood, Men in Black, Law and Order, Les Sopranos Oui La celluleentre autres.

+Ce qu’il faut savoir sur Vincent D’Onofrio dans ACC 22

Comme signalé, Vincent D’Onofrio se produira le vendredi 9 décembre et le samedi 10 décembre, tenant des panels sur la scène principale, un lieu accessible avec tout type de billet. Il y aura aussi des activités Rencontrer et saluer les mêmes jours : ces pass seront mis en vente ce jeudi 17 novembre à 18h00 exclusivement via le système Ticketek.

