Archer se terminera avec la 14e saison à venir, dont la première sera prévue cet été

Epeda Couette Epeda Aloe Vera mi-saison anti-acariens 260x240

<p style="text-align: justify;">Couette Epeda Aloe Vera mi-saison anti-acariens idéale pour les chambres dont la température se situe autour de 20°C. Cette couette de la marque Epeda, fabriquée en France est certifiée Oeko-Tex® Standard 100, garantissant l'absence de substance nuisible à la santé.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Points forts :</strong></p><p style="text-align: justify;">- Dimensions : 140x200, 200x200, 240x220 et 260x240 cm</p><p style="text-align: justify;">- Enveloppe : 100% coton toucher Aloe Vera</p><p style="text-align: justify;">- Garnissage : 100% fibres de polyester siliconées creuses</p><p style="text-align: justify;">- Poids du garnissage : 300 g/m²</p><p style="text-align: justify;">- Fabrication française</p><p style="text-align: justify;">- Traitée anti-acariens</p><p style="text-align: justify;">- Toucher très doux</p><p style="text-align: justify;">- Garnissage hypoallergénique</p><p style="text-align: justify;"><strong>Dans le détail :</strong></p><p style="text-align: justify;">- Couette idéale pour les chambres chauffées autour de 20°C</p><p style="text-align: justify;">- Garnissage hypoallergénique en fibres </p><p style="text-align: justify;">- Fibres légères et isolantes</p><p style="text-align: justify;">- Fibres assurant un couchage sain et aéré</p><p style="text-align: justify;">- Confort absolu lors du sommeil</p><p style="text-align: justify;">- Enveloppe naturelle 100% coton toucher Aloe Vera</p><p style="text-align: justify;">- Extrême douceur de la couette</p><p style="text-align: justify;">- Piquage permettant un maintien parfait du garnissage</p><p style="text-align: justify;">- Confort thermique réparti uniformément</p><p style="text-align: justify;">- Hygiène parfaite</p><p style="text-align: justify;">- Couette lavable en machine</p><p style="text-align: justify;">- Enveloppe traitée anti-acariens et antibactérien</p><p style="text-align: justify;">- Certifiée Oeko-tex Standard 100 garantissant l'absence de substance nuisible</p><p style="text-align: justify;"><strong>Conseils d'entretien :</strong> <span>La couette Epeda est lavable en machine à 40°C. Le blanchiment, le repassage, le sèche-linge et le nettoyage à sec sont interdits. Nous rappelons que l'usage d'une </span>housse de couette<span> est indispensable afin de garantir l'hygiène de votre couette.</span></p>