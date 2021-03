Archer Saison 11: revient plus fort à la maison et prouve pourquoi ce spectacle a survécu si longtemps

Archer est une série d’espionnage animée pour adultes qui a été créée en septembre 2009 sur FX. La série fait la satire d’autres films d’espionnage et émissions de télévision, introduisant un savant mélange de parodie et de folie dans le genre.

Sterling Archer, un espion étranger, et sept autres agents secrets dysfonctionnels sont suivis cette saison (tout comme Archer). Sterling est un coureur de jupons égoïste stéréotypé qui est beaucoup trop égocentrique pour son propre bien.

Mallory Archer, sa mère (et son patron), Lana Kane, Cyril Figgis, Cheryl Tunt, Pam Poovey, Ray Gillette et le Dr Algernop Krieger font partie de ses agents. Le service de renseignement secret étranger, ou ISIS, est responsable de ce groupe d’agents.

La revue:

Archer et son casting de soutien sont apparus dans une histoire de crime de style noir, une série d’aventures pulpeuses et une aventure spatiale lointaine, entre autres projets. Les personnages ont reflété leurs incarnations précédentes dans certains cas, mais pas toujours. Cela a permis à Reed et à ses collaborateurs de créer essentiellement de nouveaux spectacles tout en conservant la talentueuse voix d’Archer et sa base de fans dévoués.

Cependant, certains membres de cette base de fans fidèles sont devenus de plus en plus déçus par le manque de réponses sur ce qui arrivait au «vrai» Archer et à ses camarades, et donc, à la fin de la saison 10, Archer s’est réveillé de son coma, retournant dans le monde. lui (et le public) avait su auparavant.

Ce n’est pas un hasard si le retour d’Archer à l’ancien format de la série coïncide avec le départ de Reed de la série, malgré son approbation de la nouvelle direction. Alors que dans les saisons précédentes, Reed écrivait ou co-écrivait chaque épisode, il n’a écrit qu’environ un tiers de la saison 10 et un seul épisode dans la nouvelle saison.

Cela donne l’impression que le spectacle revient à sa formule précédente, c’est-à-dire imitant l’accent distinctif de Reed, plutôt que d’essayer quelque chose de différent.

En termes d’intrigue, le spectacle revient à des opérations d’espionnage épisodiques, avec un tournoi d’arts martiaux souterrain de style Bloodsport et une opération de piqûre pour capturer un voleur d’art parmi les faits saillants.

Certains personnages de longue date font des apparitions en camée, et il existe de nombreuses références à des blagues de longue date. Le spectacle a toujours excellé dans le jeu de mots nuancé, et les écrivains de cette saison perpétuent la tradition, que les acteurs de la voix interprètent à la perfection.

Jamie Lee Curtis, Bowen Yang et Stephen Tobolowsky apparaissent tous comme des voix d’invités dans les quatre premiers épisodes, ajoutant un peu plus de piquant à leurs apparitions. L’animation, qui a évolué au fil du temps, est immersive sans perdre la simplicité de la conception du personnage, et il y a des décors impressionnants.

Holy diable vient de réaliser que la saison 11 d’Archer s’est terminée en octobre et a été renouvelée pour la saison 12. Je suis comme 5 saisons derrière Loool. – William (@WilllliamH) 20 mars 2021

« Cette série a reçu des critiques positives de la part des critiques et des téléspectateurs, remportant trois Primetime Emmys et quatre Critics Choice Awards.

Archer S11 est maintenant disponible en streaming sur Netflix avec des sous-titres anglais, avec une date de sortie du 4 décembre 2020.

