« Archer » reçoit la confirmation pour sa 13e saison

Les dirigeants de FXX ont offert à « Archer » une nouvelle opportunité de diffusion en confirmant la production de sa 13e saison, qui devrait frapper le public dans le courant de 2022. La série créée par Adam Reed raconte les aventures incroyables (et folles) de Sterling Archer et ses compagnons d’une agence d’espionnage naissante.

Au fil des ans, le style et l’intrigue de « Archer » ont présenté toutes sortes d’histoires qui ont permis le développement complet de ses personnages, en plus de façonner son sens de l’humour distinctif, avec le doublage de H. Jon Benjamin, Aisha Tyler , Cris Purnell, Judy Greer et feu Jessica Walter.

Un nouveau rapport de Deadline confirme que la treizième saison de « Archer » comprendra huit épisodes dont la première est prévue en 2022, qui sera disponible sur Hulu le lendemain de sa première sur FXX. Nick Grad, président de la programmation originale chez FX, a cité la série comme l’une des productions phares du réseau, se félicitant de son expansion.

La saison 12 de « Archer » est toujours diffusée sur FXX, tout en étant la dernière saison à présenter la voix de Jessica Walter après son décès soudain au début de 2021. Cette saison mettrait en vedette Archer et son équipe luttant contre l’IIA (Agence internationale de renseignement) dans leur quête de rester pertinent dans le monde de l’espionnage international.

Il n’y a toujours pas de confirmation sur l’intrigue que « Archer » narrera dans sa saison 13. Cependant, en raison de la grande capacité de son équipe de scénaristes à se réinventer après chaque nouvelle saison, il est possible qu’un moyen ingénieux de couvrir l’absence de Malory Archer, personnage joué par Walter, il serait donc approprié de s’attendre à une sorte d’hommage pour son travail.