Arceus nous laisse à Shinnoh

La présentation de Legends of Pokémon: Arceus nous laisse un Sinnoh féodal avec des pokéballs en bois et furtif.

Les fans de la saga Pokémon suivent les remakes de Diamant et de Perle depuis de nombreuses années, et ils sont enfin devenus réalité. Mais ce n’est pas la seule chose que The Pokémon Company avait en main pour cette cérémonie du 25e anniversaire, depuis le Présentation de Pokémon Legends: Arceus.

Faites-vous partie de ceux qui rêvaient d’un The Legend of Zelda: Breath of the Wild plein de monstres de poche? Eh bien, c’est pour toi.

L’avenir de Pokémon est un monde ouvert avec une caméra 3D gratuite et plus d’action. Le jeu sera signé par Game Freak, le studio en charge de tous les épisodes principaux, mais comme vous pouvez le deviner à partir du titre, cet épisode sera assez différent de ceux auxquels nous étions habitués jusqu’à présent.

En fait, cela ressemble clairement à un nouvel horizon pour la franchise. L’avenir de Pokémon est un monde ouvert avec une caméra 3D gratuite, un plus grand intérêt pour l’action et tout ce que cela implique lorsqu’il s’agit de capturer et de combattre des créatures.

Il n’y a pas de transition entre les interfaces d’exploration et de combat, mais tout se déroule dans le même environnement. Selon la rumeur, des changements pourraient également être compromis par cette nouvelle mesure, à des niveaux qui n’ont pas encore été détaillés.

Pokémon: Legend of Arceus se déroulera dans une version « féodale » de Sinnoh. C’est la région qui a servi de toile de fond à la quatrième génération en 2007.

Logiquement, le scénario a été dûment modifié pour s’adapter à ce nouveau style de jeu: le mont Corona sert d’axe central de l’aventure, avec le légendaire Arceus comme protagoniste. Dans le jeu, un enseignant non spécifié nous proposera un Pokémon de départ à choisir parmi Cyndaquil, Rowlet et Oshawott.

Bien que l’histoire se déroule à une époque archaïque, la vérité est que nous continuerons à avoir des prototypes de Poké Ball avec lesquels piéger et entraîner des créatures.