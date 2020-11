Arcese Group intègre 20 Iveco S-Way NP 460 LNG dans sa flotte

Iveco a fourni au groupe Arcese 20 tracteurs S-Way NP 460 LNG, permettant à l’opérateur italien d’améliorer l’efficacité du transport avec les dernières technologies, moins d’émissions et de bruit.

Le groupe Arcese a intégré 20 tracteurs Iveco S-Way NP 460 GNL dans sa flotte, ce qui permet à l’entreprise italienne d’améliorer l’efficacité de ses opérations et de réduire son empreinte carbone.

Les véhicules Iveco S-Way NP 460 GNL sont équipés de moteurs Cursor 13 de 460 ch, de boîtes de vitesses Hi-Tronix 12 rapports, d’un système de navigation GPS prédictif et de deux réservoirs GNL de 440 litres.

L’utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) garantit une réduction allant jusqu’à 90% des émissions de dioxyde d’azote, d’environ 95% de particules solides en moins.

Les moteurs sont prêts à utiliser du biométhane, un carburant généré à partir de sources renouvelables existantes, permettant une réduction de 95% des émissions de dioxyde de carbone par rapport à leurs équivalents diesel.

Le faible bruit de fonctionnement en mode silencieux, qui réduit le bruit du moteur à 71 dB (A), permet une utilisation nocturne en milieu urbain.

Un atout technologique important des véhicules est la Connectivity Box, qui assure la connexion à la salle de contrôle Iveco, où les spécialistes de la marque sont chargés de surveiller et surveiller en permanence le véhicule. Cela permet une planification efficace des services de maintenance et de réparation, contribuant ainsi à éviter les temps d’arrêt imprévus.

Les systèmes Ecofleet, Driving Style Evaluation (DSE) et Driver Attention Support (DAS) contribuent en outre à réduire le coût total de possession.

La durabilité est une priorité

«Pour nous, la durabilité a toujours été une priorité. La réduction des émissions dans nos opérations est un objectif que nous partageons de plus en plus avec nos clients », déclare Matteo Arcese, président exécutif de Grupo Arcese.

«La mise à jour constante de notre flotte et l’investissement dans des véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs ne sont que deux exemples de nos avancées dans ce sens. Nous avons choisi Iveco car nous pensons que les tracteurs Iveco S-Way sont parmi les meilleurs GNL du marché en termes de puissance, d’autonomie et de fiabilité, ce qui les rend parfaitement adaptés aux besoins de nos services de transport en véhicules lourds et long-courriers , souligne le responsable. »

LIRE TROP

Le biométhane peut réduire les émissions de CO2 de 55%

De son côté, Thomas Hilse, président d’Iveco, affirme que c’est un privilège pour la marque de participer à la croissance durable de la croissance de la flotte du groupe Arcese, «avec un véhicule avant-gardiste dans lequel technologie, services et durabilité travaillent ensemble. ensemble, et parfaitement, dans un climat de respect total de l’environnement.

Les nouveaux Iveco S-Way NP sont également les premiers tracteurs à présenter les nouvelles couleurs du groupe Arcese. Ce renouveau esthétique renforce l’identité de la marque, la liant à l’histoire et aux valeurs de l’entreprise, face à l’avenir, alors que l’entreprise promeut des formes de logistique et de transport plus durables.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂