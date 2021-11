Arcane Season 2: intrigue, bande-annonce et toute dernière mise à jour

Arcane : League of Legends est une série américaine de la série télévisée française qui se déroule dans l’univers de League of Legends et a été révélée lors des célébrations du 10e anniversaire. Il est produit par Riot Games & Fortiche. Arcade est une série animée pour adultes 16+ qui se concentre sur la matière noire pour les adultes. Les téléspectateurs ont passé un moment merveilleux à sa première saison et attendent avec impatience la saison 2 d’Arcane.

La première saison d’Arcade ne comprend que trois épisodes. Dès sa sortie il est assez attendu sur ses deux saisons. La saison 2 s’intitule Arcane Act 2 et est sortie le 13 novembre 2021.

Nombre d’épisodes dans Arcane saison 2

Arcane: League of Legends (Saison 1) n’était que trois épisodes qui ont rendu les téléspectateurs insatisfaits car la série se portait très bien. Cela a conduit les téléspectateurs à devenir fous après ses 2 saisons. Et il y a des nouvelles passionnantes pour les fans d’Arcane : la saison 2 d’Arcane comprendra 9 épisodes. Ce sera une expérience passionnante pour ceux qui aiment le spectacle.

Terrain

L’histoire commence dès le début, avec le début de la vie et le début des vrais défis. La vie est une série de phases pendant lesquelles une personne apprend à vivre les choses d’une certaine manière. Cette série animée se démarque des autres. C’est l’histoire de deux héros légendaires qui se battent dans les rues, l’aventure et plus encore. L’histoire a déformé l’idée que Vander n’était pas le major de la mise en œuvre des règles qui a claqué le volet Benzo.

Cette émission a beaucoup plus à offrir et vous pouvez la regarder via Netflix. Il n’y a rien à anticiper pour la saison à venir, mais on peut supposer que le prochain scénario sera inspiré des trois épisodes précédents.

Les rôles principaux de la saison 2 d’Arcane sont joués par Haley Steinfeld et Ella Purnell en tant que sœurs Vi et Jinx. Le casting comprend également Katie Leung comme Caitlyn, Kevin Alejandro comme Jayce, Jason Spisak comme Silco, Toks Olagundoye comme Mel, JB Blanc comme Vander avec Harry Lloyd comme Viktor. Pascal Charrue et Arnaud Delord ont réalisé le film, qui a été co-écrit avec Christian Linke et Alex Yee.

Bande-annonce

L’étape II de la série animée League of Legends Arcane a publié une toute nouvelle bande-annonce qui promet à Violet ainsi qu’à Powder de devenir les légendes que les joueurs connaissent et aiment. Le premier épisode de la série se concentre sur le désengagement apparent de Violet de Powder et sert également de récit des origines des sœurs. Netflix sortira les trois prochains épisodes ce week-end.

