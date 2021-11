« Arcane » Saison 2 : Date de sortie sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Situé dans l’univers de « League of Legends », « Ésotérique« Est une série d’aventure, de drame et de comédie d’animation franco-américaine qui a débuté sur Netflix le 6 novembre 2021 et s’est terminée le 20 novembre de la même année. En raison du succès de la fiction, il a été renouvelé pour une deuxième saison peu de temps après son lancement. Que sait-on de la nouvelle tranche ?

« Nous sommes plus que satisfaits de la réponse positive à la première saison de ‘Ésotériqueet nous travaillons dur avec les assistants créatifs de Riot et [el estudio de animación francés] Fortiche pour créer le deuxième volet « , ont déclaré les co-créateurs de la série Christian Linke et Alex Yee dans un communiqué.

Bien que de nombreux détails de l’intrigue du nouvel opus de « ÉsotériqueHailee Steinfeld, Ella Purnell et Katie Leung sont de retour pour exprimer leurs rôles respectifs, Vi, Jinx et Caitlyn Kiramman.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « ARCANE » ?

A la fin de la première saison de « Ésotérique”, Le vote du Conseil pour donner l’indépendance de Zaun est interrompu par une roquette tirée par Jinx, qui reste traumatisé en tuant Silco. Par conséquent, il ne fait aucun doute que dans le deuxième volet, il y aura plus de conflits et ce qui s’est passé affectera certainement le vote dirigé par Jayce.

Dans les prochains épisodes, la lutte de Vi et Jinx pour être ensemble se poursuivra probablement, ainsi que les efforts de Caitlyn pour gagner le respect de ses pairs et les efforts de Jayce pour corriger ses erreurs d’ambition.

VI, Jinx, Caitlyn, Jayce, Viktor, Ekko et Heimer Dinger ont déjà été introduits dans la première saison, donc dans le deuxième volet, d’autres champions de « League of Legends”.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « ARCANE »

La deuxième saison de « Ésotérique« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Profitez de la bande-annonce finale d’Arcane, la nouvelle série animée de League of Legends sur Netflix qui explore les origines de deux champions emblématiques de Summoner’s Rift (Jinx et Vi) ainsi que les villes au bord de la guerre de Piltover et Zaun. (Source : Netflix Amérique latine)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ARCANE » 2

Hailee Steinfeld comme Vi

Ella Purnell comme Jinx (poudre)

Kevin Alejandro dans le rôle de Jayce

Katie Leung dans le rôle de Caitlyn

Jason Spisak dans le rôle de Silco

Toks Olagundoye dans le rôle de Mel

Brett Tucker comme Singed

Miles Brown dans le rôle d’Ekko

JB Blanc comme Vander

Harry Lloyd comme Viktor

Remy Hii comme Marcus

Mick Wingert comme Heimerdinger

Yuri Lowenthal comme Mylo

Roger Craig Smith dans le rôle de Claggor

Josh Keaton dans le rôle de Deckard

Shohreh Aghdashloo comme Enforcer Grayson

QUAND LA SAISON 2 « ARCANE » SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Ésotérique« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais étant donné que la production des nouveaux épisodes a déjà commencé, il est probable qu’il atteindra la plateforme de streaming à fin 2022.

QU’EST-CE QUE « ARCANE »?

La série ne parle pas seulement des conflits de classe et des conséquences générationnelles, mais tourne également autour des gens et de la façon dont ils reflètent leurs propres expériences personnelles, ce qui modifie leur façon de voir le monde. « Ésotérique » cela montre également comment les malentendus peuvent créer des conflits inutiles, tout en soulignant que les innocents sont les plus touchés par les décisions insensées des personnes au pouvoir.

FIN DE « ARCANE » EXPLIQUÉ – SAISON 1

Dans le dernier épisode, Vu indique clairement à Jayce qui se battra tout seul pour atteindre Silco, mais avant il doit passer par Sevika, ce qui génère une dispute entre eux. Cette confrontation n’est pas seulement agréable à regarder, elle est aussi purificatrice. Sevika Il se classe premier jusqu’à ce que Vi ait une vision de Vander le suppliant de se lever. Silco est le suivant, mais Jinx l’assomme par derrière.

Jinx est perdue, elle est restée en vie, mais au prix de perdre presque toutes les parties de son ancienne identité. La séquence culminante, qui se déroule autour d’une table à manger avec des mannequins faits maison en tant qu’invités, rend l’Arc de Jinx littéral. L’un des sièges est étiqueté « Jinx », l’autre « Poudre ». Vi doit choisir celui qu’il occupera. La question est de savoir s’il conservera son ancienne identité ou la nouvelle.

Mais Vi n’est pas le seul, ils sont aussi présents Silco et Caitlyn, en otage, ceci parce que Vi et Silco sont les aspects conflictuels de la personnalité de Jinx. Vi continue de la voir, naïvement, comme sa sœur cadette, tandis que Silco la perçoit comme sa fille, mais endurcie par l’oppression de Piltover, forcé de devenir quelqu’un d’autre pour survivre.

Lorsque Caitlyn parvient à se libérer, Jinx la désarme rapidement et pointe une arme. Avec votre doigt sur la gâchette, vous devez décider de qui il s’agit. Il tire et, dans la confusion, on voit qu’il a tiré sur Silco. Mais ce n’est pas la rédemption de Jinx, elle ne revient pas automatiquement à Powder.

Jinx s’assied sur le siège marqué de son nom et votre dossier est complet. La prochaine chose qu’il fait est de mettre la pierre précieuse, qui était sur un petit gâteau au milieu de la table, dans son pistolet et tire directement sur le bâtiment de l’hôtel de ville de Piltover. La saison se termine lorsque la balle atteint le bâtiment.

LES MEILLEURS PERSONNAGES DE « LEAGUE OF LEGENDS »

EKKO

Ekko Il est le champion de League of Legends, car sa caractéristique personnelle est qu’il est très intelligent à la fois dans le jeu vidéo et dans la série. Au fil du temps aide Powder et Vi.

Ses attitudes montreront pourquoi il est appelé champion de League of Legends.

VIKTOR

est scélérat Il a gagné la critique publique et a toujours eu des techniques de manipulation. Dans l’un des épisodes, au lieu d’assassiner Powder, il la console lorsque la femme n’a plus de force.

Il a plusieurs cicatrices sur le visage et un œil orange qui brille comme le soleil. Une de ses caractéristiques est qu’il sait ce que c’est qu’être rejeté.

POUDRE

À Poudre Elle est également connue sous le nom de Jinx et c’est une fille qui a perdu ses parents et n’a que sa sœur. Il se caractérise par des cheveux bleus, c’est aussi un grand amateur de plaisir. Parfois, il détruit tout sur son passage et attend toujours avec impatience l’acceptation et la compréhension de sa sœur aînée.

