« Arcane » reçoit le renouvellement de Netflix pour sa deuxième saison

Les fans de « League of Legends » et ceux extérieurs à ce jeu à succès de batailles stratégiques ont exprimé leur grande excitation à « Arcane », une adaptation animée de cet univers dans lequel Netflix a collaboré étroitement avec l’équipe de Riot Games, les responsables du jeu. .

Se positionnant rapidement comme l’une des meilleures adaptations modernes dans le monde du jeu vidéo, la production a été réalisée sous la supervision de Christian Linke, directeur créatif de Riot Games et du réalisateur Alex Yee, qui accompagné du studio « Fortiche Productions » ont a créé un style d’animation unique qui combine le meilleur de la 2D et de la 3D.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le studio Castlevania a révélé une proposition pour la série Marvel

Étant une préquelle de la franchise « League of Legends », le spectateur n’a pas à se soucier d’être un expert en la matière pour profiter de « Arcane », présentant les origines des champions du jeu. La première saison se concentre sur la relation des sœurs Vi et Jinx, jouées respectivement par Hailee Steinfeld et Ella Purnell.

« Arcane » aborde également les tensions présentées entre Piltover et Zaun, les deux villes qui servent de cadre principal à l’histoire. Compte tenu du suspense final inquiétant avec lequel il a conclu sa première saison, il n’est pas surprenant que Netflix ait rapidement annoncé la confirmation de son deuxième opus, qui a été accompagné d’un teaser spécial.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christopher Lloyd a une idée pour « Rick et Morty »

Le succès de « Arcane » la positionne actuellement comme la deuxième série la plus populaire au monde dans le catalogue d’exclusivités de Netflix, dépassée par la troisième saison de « You ». Bien qu’une date de première possible pour sa nouvelle saison n’ait pas encore été révélée, on s’attend à ce qu’il ait à nouveau sa voix originale.

« League of Legends » est un jeu qui s’est caractérisé par son haut niveau de compétitivité, c’est pourquoi il a tendance à s’aliéner facilement ses joueurs novices ou moins expérimentés. Riot Games devrait ramener « Arcane » pour attirer l’attention des joueurs occasionnels sur leurs jeux.