« Arcane »: qui sont les voix des personnages de la série ‘League of Legends’

« Ésotérique”, La populaire série animée Netflix, se déroule dans l’univers de“ League of Legends ”, en particulier dans les villes de Piltover et Zaun, où la tension déborde avec la création de Hextech, un moyen par lequel tout le monde est capable de contrôler l’énergie magique.

À Zaun, une nouvelle drogue transforme les humains en monstres. La rivalité qui existe entre ces deux villes divise les familles et les amis, alors qu’Arcane donne vie aux relations qui façonnent certains des célèbres champions de « League of LegendsComme Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Viktor, Ekko, Singed et Heimerdinger. Mais quels acteurs donnent des voix à ces personnages de « Ésotérique« ?

QUI SONT LES VOIX DES PERSONNAGES « ARCANE » ?

1. HAILEE STEINFELD COMME J’AI VU

Hailee Steinfeld Elle est connue pour ses rôles principaux dans « Ender’s Game » (2013), « Romeo & Juliet » (2013), « Begin Again » (2013) et « 3 Days to Kill » (2014). Son interprétation de Nadine Franklin dans « The Edge of Seventeen » (2016) lui a valu une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice dans un film ou une comédie musicale.

Cette actrice, chanteuse et mannequin américaine a prêté sa voix à d’autres personnages d’animation de premier plan tels que Sasaki Anna de « When Marnie Was There » et Gwen Stacy de « Spiderman: Into the Spider-Verse ». C’est aussi Kate Bishop dans « Oeil de faucon», La dernière série Disney Plus et Marvel.

2. ELLE PURNELL COMME JINX

Ella Purnell est une actrice britannique, surtout connue pour ses performances dans « Never Let Me Go » (2010), « Intruders » (2011), « Kick-Ass 2 » (2013) et « Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children » (2016). Après que « ÉsotériqueIl fera la voix de Gwyn dans la prochaine série animée « Star Trek: Prodigy ».

3. KEVIN ALEJANDRO COMME JAYCE

Kevin Alejandro Il est apparu dans la série ABC, « Ugly Betty », dans le rôle de Santos, le père de Justin Suárez et l’amoureux de Hilda, dans la deuxième saison de « Sleeper Cell » dans le rôle de Benito Velásquez, et dans « The Young and the Restless » comme Domingo Hughes. De plus, il a joué Dan dans « Lucifer ».

4. JASON SPISAK COMME SILCO

Jason Spisak est un acteur vocal, producteur et membre fondateur de Blackchalk Productions. Il est également le co-leader du projet Symphony OS et le concepteur de l’environnement unique Mezzo Desktop. Il a exprimé de nombreux personnages animés dans le passé, dont Silico dans « The Powerpuff Girls », Kid Flash dans « Young Justice » et Kenji dans « Initial D ».

5. KATIE LEUNG COMME CAITLYN

Katie Leung est une actrice écossaise d’origine chinoise, connue pour avoir joué Cho Chang dans « Harry Potter et la Coupe de feu » et « Harry Potter et l’Ordre du Phénix ». Il a également fait partie de « The Foreigner » (2017) et « Strangers » (2018).

6. TOKS OLAGUNDOYE COMME MEL

Toks Olagundoye est une actrice nigériane qui a joué Jackie Joyner-Kersee dans « Les voisins » et Hayley Shipton dans la série télévisée « Castle ». En outre, il est apparu dans des séries telles que « Law & Order » et « Switched at Birth ». Il a exprimé Beska dans les jeux vidéo « Game of Thrones », Carnán dans « Middle-earth: Shadow of War » et Vanessa dans « Artifact ».

7. JB BLANC COMME VANDER

JB Blanc est un comédien de doublage et producteur de cinéma et de télévision français. Il a exprimé Braum dans le jeu MOBA, ainsi que Caustic de « Apex Legends », Kano de « Mortal Kombat » et Oryx de « Rainbow Six Siege ».

8. HARRY LLOYD EN VIKTOR

Harry Lloyd est un acteur britannique connu pour avoir joué Will Scarlett dans la série « Robin Hood », Viserys Targaryen dans « Game of Thrones », Paul Crosley dans « Manhattan » et Peter Quayle dans « Counterpart ».

9. SHOHREH AGHDASHLOO COMME GRAYSON

Shohreh Aghdashloo a exprimé d’autres personnages de jeux vidéo dans le passé, tels que l’amiral Shala’Raan (Mass Effect) et Lakshmi-2 (Destiny). En 2003, elle a participé au film « House of sand and fog », qui lui a valu de nombreux prix de la critique américaine et une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Il a également participé à « L’Exorcisme d’Emily Rose » (2005), « The Lake House » (2006), « Natividad » (2006) et à la série « The Expanse » (2015).

10. FRED TATASCIORE COMME BENZO

Fred tatasciore est un comédien de doublage américain, reconnu pour avoir donné sa voix à des personnages comme Sam Whiskers, Gossamer, Pepe Pótamo, Reddy, Coyote Droop-a-Long, Leoncio the Lion, Tortuga D’Artagnan et Hulk. Il a également donné vie à des personnages de jeux vidéo tels que « Overwatch », « Dota 2 » et « League of Legends ».