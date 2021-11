Arcane fait de Stranger Things l’émission numéro un en streaming

La série animée de Netflix Arcane est récemment devenue la première émission en streaming, remplaçant The Mandalorian et Stranger Things.

Ésotérique, l’animé League of Legends adaptation, a gagné en popularité ces dernières semaines. L’émission vient de devenir la série numéro un en streaming aux États-Unis. Cette réalisation, qui s’est produite la semaine dernière, bat le record précédemment détenu par les projets à succès Choses étranges et Le Mandalorien​​​​​.

Ésotérique est une série animée générée par ordinateur se déroulant dans le même univers que le bien-aimé League of Legends jeu vidéo. Cette dernière entité de divertissement est un jeu multijoueur en ligne qui attire des joueurs depuis 2009. League of Legends est l’un des plus grands jeux à jouer en compétition. Le spectacle a été salué par les critiques et les fans pour son histoire intrigante et son style d’animation unique.

Ésotérique a développé l’histoire et le monde du jeu vidéo dont il s’adapte pour le petit écran. La série se déroule dans une période antérieure aux événements de League of Legends. Les personnages du programme vivent dans l’un des deux emplacements principaux. L’un de ces endroits s’appelle Piltover, une utopie pour la classe supérieure. L’autre décor est Zaun, une ville sale et opprimée qui sert de foyer à la classe inférieure.

L’actrice montante Hailee Steinfeld (qui apparaît également dans la nouvelle émission Disney + Oeil de faucon) et Ella Parnell incarnent les sœurs Vi et Jinx. La paire se retrouve dans des camps opposés dans une guerre de brassage. Les autres membres de la distribution incluent Kevin Alejandro, Katie Leung, Harry Lloyd, Jason Spisak, Toks Olagundoye, JB Blanc et Reed Shannon.

Selon Deadline, dans la semaine du 13 novembre au 19 novembre, Ésotérique est devenu la meilleure émission de streaming aux États-Unis. Les chiffres ont montré que la nouvelle série a battu les puissances du streaming, telles que l’horreur de science-fiction Choses étranges, dont la quatrième saison arrivera l’année prochaine, et le space opera Le Mandalorien​​​​​, dont les retombées Le livre de Boba Fett arrive en décembre. En plus de des arcanes résultats nationaux positifs, il se porte également bien à l’international. L’émission est classée troisième au monde derrière HBO Game of Thrones et Amazon Prime La roue du temps. Comme les deux émissions mondiales avec des vues plus larges sont en direct, Ésotérique est l’émission animée en streaming la plus regardée au monde.

La plupart des émissions Netflix publient chaque épisode d’une saison particulière le même jour. D’autre part, Ésotérique utilise une méthode différente. Des groupes de trois épisodes sont diffusés une fois par semaine sur une période de trois semaines. Ce processus pourrait être une explication possible de l’énorme succès de la série, car les téléspectateurs ne pouvaient pas initialement se gaver de toute la saison en un week-end. Sans surprise, Ésotérique a déjà été renouvelé pour une deuxième saison.

Certains peuvent être choqués par le coup massif que Ésotérique s’est avéré être. Cependant, c’est déjà l’une des adaptations de jeux vidéo les plus acclamées par la critique de tous les temps. La plupart des films et émissions de télévision basés sur des jeux vidéo ont tendance à recevoir une mauvaise réception. des arcanes un succès retentissant montre que des adaptations de qualité à partir du support de jeu vidéo peuvent être réalisées. League of Legends’ une large base de fans permet aux consommateurs de se connecter en masse à l’émission de télévision. Pour les nombreux fans du jeu vidéo, du projet sur petit écran ou des deux, les cotes énormes ne sont pas une surprise.

Tu peux regarder Ésotérique sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





