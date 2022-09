« Arcane » devient la première série en streaming à remporter un Emmy

La série animée populaire et acclamée de Netflix »Ésotérique », vient de devenir la première émission en streaming à remporter un Emmy, étant un grand succès pour Netflix puisque d’autres de ses séries telles que » Big Mouth » et » BoJack Horseman » avaient été nominées dans le passé, mais ont échoué pour gagner le prix.

Les autres prétendants à la meilleure animation comprenaient « Bob’s Burgers », « Rick and Morty », « The Simpsons » et « What If…? » Christian Linkeco-créateur de »Arcane », était présent pour recueillir le prix, profitant de son discours pour remercier les sources d’inspiration de la série :

« Merci pour cela. C’est une grande réussite pour nous car nous venons des jeux vidéo. C’était incroyable de voir le monde embrasser nos personnages et nos histoires, alors merci à Netflix qui a cru en nous depuis le début, merci à Riot Gameset à toutes les personnes qui ont été avec notre jeu ‘League of Legends’ au cours des 12 dernières années, qui ont contribué à le rendre aussi génial qu’il l’est aujourd’hui. »

Honoré ne commence même pas à décrire ce que nous ressentons à l'idée de gagner le #Emmy pour Arcane. Merci à notre incroyable équipe de @RiotGames et Fortiche, le @TelevisionAcadet les plus grands fans (oui, vous) pour avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/xFNWt4eNc7 — Arcane (@arcaneshow)

L’actrice qui donne la voix de Vi dans la langue originale, Hailee Steinfeld, ont également célébré la victoire via leurs réseaux sociaux. « C’est incroyable. Félicitations à ma famille ‘Arcane’. Quelle chance de faire partie de cette émission », a écrit Steinfeld.

» Arcane » est basé sur le jeu vidéo populaire » League of Legends », précédemment sorti en novembre 2021. Depuis sa première, il est devenu l’un des plus grands succès de ces derniers temps, conservant le pourcentage de score le plus élevé 100% sur le Page des tomates pourries.

L’émission suit l’histoire d’origine des sœurs Jinx et Vi alors qu’elles sont séparées puis réunies dans les villes jumelles de Piltover et Zaun et se battent dans des camps rivaux d’une guerre entre utopie technologique et dystopie. La série a été réalisée en association avec Riot Games et met en vedette Hailee Steinfeld, Ella Purnel, katie leung, Kévin Alexandre, Shohreh Aghdashloo et autres.

Actuellement, Netflix a déjà annoncé qu’ils travaillaient sur Arcane Saison 2, qui prévoit de sortir en 2023. Riot Games a également récemment publié une série documentaire limitée sur la réalisation de l’émission intitulée Arcane : Bridging the Rift ».

Dans la série documentaire, les créateurs de » Arcane » offrent un regard intime dans les coulisses et révèlent exactement comment » Arcane » est devenu l’une des émissions les plus populaires et les plus discutées de 2021.