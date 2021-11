Arcane : début élégant d’une nouvelle série d’animation Netflix – première impression

Dans la nuit de samedi à dimanche il était enfin l’heure et de Ésotérique fêté le 1er acte du très attendu Adaptation jeu vidéo leur première sur Netflix. Nous avons les trois premiers épisodes la production en série du jeu PC à succès « League of Legends » et vous dire pourquoi vous ne devriez pas les manquer.

Deux sœurs, à jamais inséparables ?

Les deux sont au centre de l’histoire sœurs orphelines Vi et Powderqui après la mort de leurs parents dans le sale ville de Zaun grandir. C’est, pour ainsi dire, la contrepartie de celle adjacente La métropole brillante de Piltoverqui se veut pionnière en termes de progrès scientifique.

Nous enseignons à nos deux jeunes héroïnes un petit acte héroïque sais, parce qu’avec deux amis s’introduire par effraction dans un labo à Piltover, mais quelque chose ne va pas du tout. Le résultat d’un petit incident est une énorme réaction en chaîne qui devrait changer votre vie et votre maison pour toujours.

Tant de choses peuvent être révélées sur l’histoire du premier acte d' »Arcane », le comme prélude à l’intrigue principale qui commence dans la deuxième grande section de la série animée. Au fait, les trois premiers épisodes font leur boulot exceptionnel, parce que les créateurs ici réussissent en un peu plus de deux heures de temps d’exécution, nous téléspectateurs les personnages et le monde dans lequel ils vivent, crédible pour se rapprocher.

Vi et ses amis © Riot Games / Netflix

Particulièrement beau : Pour pouvoir suivre l’intrigue, vous devez « League of Legends » ne sachant pas. Vous pourriez manquer quelques Easter Eggs, mais le plus important, à savoir l’intrigue et le développement des personnages, fonctionne très bien dans le cadre de cette histoire indépendante.

Un monde fantastique cyberpunk fascinant

La structure du monde est facile à comprendre parce qu’il y a, pour ainsi dire, une société à deux classes avec Piltover et Zhaun, y compris les tensions sociales et politiques. Cependant, les créateurs ont décidé de ne pas simplement dessiner les deux côtés en noir et blanc. Au lieu de cela, les personnages que nous apprenons à connaître dans le cadre des trois épisodes motivations compréhensibles pour leurs actions.

Vi et Powder surplombent leur patrie © Riot Games / Netflix

Eh bien, on pourrait maintenant critiquer la série pour cela change techniquement en terrain familier et les histoires de ce genre n’ajoutent aucun aspect nouveau. Cependant, dans ce cas, nous ne voulons pas nous en plaindre, c’est simplement parce que les fabricants « Arcanes » en gros ne rien faire de mal.

Avec Vi et Powder il y a deux héros accessiblesauquel nous pouvons nous sentir connectés. Ils font face à des méchants intimidants qui sont parfaits pour ce type d’histoire. Tout semble très cohérent. Une tension supplémentaire vient du fait que les personnages principaux sont sur Des tournants dans leur vie et il devient vite évident que ces expériences auront un impact énorme sur leur avenir.

Powder est l’un des personnages principaux de « Arcane » © Riot Games / Netflix

Il est également positif que les créateurs prennent cet univers et ses personnages au sérieux, bien qu’ils le fassent certainement. bel équilibre entre humour et tristesse réussir. Il y a toujours du sang et moments émotionnellement dévastateurs, mais aussi du fun et des petites lueurs d’espoir pour les protagonistes. « Arcane » s’adresse clairement à un public légèrement plus âgé, mais ne dérive pas dans des royaumes de dark fantasy brutaux comme « Berserk » ou « Goblin Slayer ».

La série la plus stylée de l’année ?

Mais peu importe qu’elle soit sombre ou lumineuse, la série d’animation voit tout simplement époustouflant à chaque secondece qui est principalement dû à leur style visuel unique. On dirait presque que les créateurs ont donné vie aux dessins conceptuels, où les animations faciales et les mouvements des personnages sont très bien faits. En particulier pendant les scènes d’action, dans laquelle de courts inserts au ralenti aiment être intercalés, viennent le mouvements massifs belles à leur avantage – aussi parce qu’elles sont très bien et clairement chorégraphiées.

Tout cela est complété par un bande-son absolument atmosphériquequi, entre autres, avec des artistes de premier plan comme Imagine Dragons peut bien venir et souligner certaines des scènes émouvantes. Dans l’ensemble, notre première impression de « Arcane » tombe très positif éteint parce que l’adaptation du jeu vidéo ne semble tout simplement pas la série la plus stylée de l’année mais peut également convaincre par d’autres qualités en dehors de la présentation audiovisuelle, telles que ses personnages intéressants et l’histoire passionnante qui donne envie d’en savoir plus.

Le 1er acte de « Arcane » est exclusif à Netflix disponible. L’acte 2 apparaîtra le 13 novembre 2021, avant que l’acte 3 ne termine la série d’animation le 20 novembre 2021.