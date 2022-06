‘Arcane’: comment est né le développement de la série League of Legends

Alors que tous les fans attendent la deuxième saison de »Ésotérique », Netflix a révélé comment une histoire s’est déroulée dans l’univers » League of Legends ». Dans une nouvelle vidéo, vous pouvez voir les co-créateurs de la série Christian Linke Oui alex ouaisappartenant à l’équipe de Riot Games. Studio d’animation français Forticheétait en charge du développement de la première saison de »Arcane ».

L’idée de la série animée est venue il y a longtemps, » League of Legends » étant connue comme l’une des plus grandes références dans le monde des jeux vidéo, mais elle avait déjà une histoire profonde et différents personnages complexes. Linke et Yee ont voulu élargir le côté traditionnel de l’univers » League of Legends », et pour ce faire, ils ont approché Fortiche.

Cela pourrait aussi vous intéresser : 1899, série Netflix des créateurs de Dark : intrigue, bande-annonce et avant-première







Le studio a eu sa première collaboration dans l’univers » League of Legends » avec le clip » Get Jinx » en 2013, qui a servi d’introduction au champion Jinx dans le jeu. C’est plus tard en 2014 que Fortiche a de nouveau travaillé sur l’animation de traduction pour Ekko, un autre des personnages qui ferait partie de » Arcane ». Depuis lors, Fortiche a produit plusieurs courtes vidéos pour Riot Games, mettant toujours en vedette le style artistique unique qui serait affiné pour le développement d »’Arcane ».

La première saison de » Arcane » est sortie en novembre 2021 sur Netflix, divisant son histoire en trois arcs d’histoire de trois épisodes chacun. L’intrigue s’est concentrée sur les principaux problèmes de Piltover, où les individus les plus pauvres sont contraints de partir pour la zone dangereuse de Zaun, située dans les tranchées sous la ville majestueuse.

Vous pourriez également être intéressé par : Comment l’amour, la mort et les robots ont-ils commencé ? C’est ce que disent ses créateurs

« Arcane » a pour arc principal le conflit entre les sœurs Vi et Jinx, et comment leur relation s’effondre lentement lorsqu’elles sont prises au milieu du conflit entre les riches politiciens de Piltover et les séparatistes de Zaun.

Depuis sa sortie, »Arcane » est rapidement devenu un énorme succès grâce à sa belle histoire, au développement de ses personnages et bien sûr à l’incroyable travail d’animation réalisé par Fortiche. La première saison d’Arcane a également permis aux fans de League of Legends d’en savoir plus sur certains de leurs champions préférés, notamment Viktor, Jayce et Caitlyn.