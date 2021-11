Arcane : 6 Easter Eggs que vous avez (peut-être) ratés dans l’acte 2 de la série Netflix

STIHL Robot de tonte RMI 632 C série 6 iMOW® - STIHL - 6309-012-1420

Le robot de tonte sans-fil RMI 632 C de la marque Stihl est un outil polyvalent et entièrement automatique, pour les coupes, hachages et fertilisation de pelouse. Particulièrement conçu pour les grandes surfaces ayant jusqu'à 3200 m² de superficie. Ce modèle est connecté, et peut être commandé depuis un smartphone ou tablette via l'application, mais également via le système de commande vocale Amazon Alexa ou montre connectée (OS, Android...). Une machine intelligente et bien équipée, elle peut décider elle-même du meilleur temps pour tondre la pelouse pour un résultat optimal, cela grâce à son plan de tonte interactif qui permet de spécifier les intervalles d'utilisation. Son capot mobile est muni de capteurs pour la protéger contre les obstacles et les intempéries. La console de commande est équipée d'un écran LCD lumineux qui sert à configurer l'appareil, mais aussi au pilotage manuel et à afficher les données de performance. Ce robot ajuste automatiquement sa vitesse sur les terrains accidentés à l'aide du capteur d'inclinaison. Il peut travailler sur des pentes abruptes allant jusqu'à 45 %. Le robot de tonte sans-fil RMI 632 C dispose d'un système antivol qui l'arrête si quelqu'un tente de le soulever, un réglage qui peut être personnalisé avec un code PIN privé. Caractéristiques techniques : Surface maximale : 3200 m². Hauteur de coupe : 20 - 60 mm. Poids : 15 kg. Pente maximum : 45 %. Largeur de coupe : 28 cm. Type de batterie : Li-Ion. Bruits et vibrations : Niveau de pression sonore mesuré LpA : 48 dB(A). Facteur d'incertitude KpA : 3 dB(A). Niveau de puissance acoustique mesuré LwA : 62 dB(A). Équipements de série : Equipement standard pour iMOW® série 6 : L'équipement standard des robots de tonte Stihl iMOW® série 4 comprend la machine, la station d'accueil, quatre piquets pour la fixation de la station d'accueil au sol ainsi qu'une règle iMOW® facilitant la pose du câble périphérique. Un kit d'installation est également requis pour installer les robots de tonte iMOW® - série 4. Écran LCD lumineux sur série 6 : L’écran LCD lumineux muni d’une interface intuitive simplifie extrêmement la programmation ainsi que la visualisation de toutes les fonctions et les données de performance du robot de tonte. L’écran lumineux à contraste élevé est facile à lire, même au soleil. Capot mobile : Le capot du robot de tonte iMOW® est mobile et comporte des capteurs pour détecter des obstacles. Si la machine se cogne contre un obstacle, le robot de tonte change de direction immédiatement. Si le capot est soulevé, les lames s’arrêtent. Anti-vol : L’iMOW® est équipé de différents capteurs : dès que quelqu’un tente de soulever l’appareil, il s’arrête. Pour le protéger du vol, l’iMOW® peut être réglé de manière à ne pouvoir fonctionner qu’avec un code PIN personnel. Station de base : L’iMOW est chez soi dans la station de base. Placée à un endroit central et abrité du jardin, l’iMOW y retourne pour faire le plein d’énergie ou attendre le prochain temps...