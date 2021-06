Arcade Paradise Trailer vous accueille à la laverie King Wash

Suite à son annonce en mars, Paradis des arcades est de retour avec un autre rythme d’actualité qui prend la forme d’une nouvelle bande-annonce. Il explique comment gérer une salle d’arcade et une blanchisserie réussies en même temps, avec quelques tranches de gameplay. Des aperçus de titres d’arcade tels que Spacerace Simulator, Woodguy Simulator et Zombat sont partagés parallèlement aux activités quotidiennes du lieu lui-même.

Pour rappel, Arcade Paradise est développé par le fabricant de Vostok Inc Nosebleed Interactive, et il sera lancé sur PlayStation 5 et PS4. Plus de 35 armoires seront présentées, allant des machines vectorielles des années 1970 aux expériences 3D des années 90. Tous auront leurs propres histoires et système de classement. Es tu intéressé? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.