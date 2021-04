Arcade Fire surprise avec un thème instrumental de 45 minutes

Le groupe de rock indépendant canadien Arcade Fire a lancé une nouvelle collaboration avec l’application de méditation Headspace, qui offre aux utilisateurs des sons de relaxation et de concentration. Le groupe aurait fait une chanson d’une durée de 45 minutes sous le titre de « Memories of the Age of Anxiety ».

Ce serait à travers une publication sur son compte Instagram officiel dans lequel les membres d’Arcade Fire décrivent ce travail comme un ensemble de «vibrations méditatives pour aider l’auditeur à se concentrer et à se sentir inspiré».

Dans cette même publication Instagram, le groupe a tagué le musicien et compositeur John Legend, ce qui implique un certain niveau de participation au projet. Il n’est toujours pas tout à fait clair s’il a joué avec le groupe sur le sujet ou s’il a facilité la collaboration avec Headspace, puisqu’il est répertorié avec la société en tant que directeur de la musique, selon le site.

Ce n’est pas le premier projet environnemental lancé par le groupe ces derniers mois. Sept ans après sa création, Arcade Fire a finalement réussi à sortir en format physique et numérique la bande originale de «Her», un film écrit et réalisé par Spike Jonze qui a remporté l’Oscar dans la catégorie «Meilleur scénario original».

Espérons que les fans d’Arcade Fire n’auront pas à attendre trop longtemps pour leur prochain album. Win Butler, leader et chanteur du groupe, a souligné en octobre dernier qu’ils avaient actuellement suffisamment de matériel pour deux ou trois albums, bien qu’il n’ait pas montré de signes précis sur le moment où nous pouvions entendre ce nouveau matériel.