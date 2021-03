Arcade Fire et Owen Pallet publient la bande originale qu’ils ont créée pour «Her» de Spike Jonze | 45S

Il a fallu huit ans pour Arcade Fire et Owen Pallet ont décidé de publier officiellement le bande sonore complet du film oscarisé du meilleur scénario original en 2014, Sa.

Le film, qui a été écrit et réalisé par Spike Jonze, raconte l’histoire de Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), un individu solitaire qui traverse une procédure de divorce et afin d’éradiquer sa situation, il acquiert un système d’exploitation qui répond à la nom de Samantha (Scarlett Johansson) et qu’en raison de la relation intime qu’ils ont construite, Théodore commencerait bientôt à tomber amoureux et à remettre en question tout ce qui s’était passé dans sa vie amoureuse.

Le film explore en profondeur des thèmes tels que la solitude et la complexité des relations humaines., qui accompagné de ce merveilleux bande sonore, enveloppe chacune des scènes d’un manteau plein de nostalgie et de mélancolie qui, bien qu’il s’agisse d’un film assez récent, est devenu l’un des arrêts fixes lors de la découverte de la filmographie de Spike Jonze.

La bande originale, qui était également nominé pour la meilleure musique originale aux Oscars 2014, arrive en numérique, vinyle et cassette pour que tous ceux qui l’ont demandé pendant tant d’années puissent en profiter.

Dans une déclaration d’accompagnement, le leader d’Arcade Fire, Win Butler, a déclaré: «Il existe une mystérieuse alchimie dans la manière dont le son et l’image fonctionnent ensemble, les notes et les humeurs changent et réagissent les unes aux autres comme un kaléidoscope. Et même en l’absence d’images, le paysage émotionnel demeure. Nous espérons que vous passerez un moment de calme à vous perdre dans la musique, alors que nous l’écrivons et l’enregistrons.

À quelle palette a ajouté « Le groupe parlait de ce projet en collaboration avec Spike depuis environ un an avant de venir me demander de l’aide pour finir les choses. Il semblait que la bande-son avait initialement prévu de se connecter avec les aspects de science-fiction de l’histoire, mais Spike était sûr que la bande-son devrait mettre l’accent sur l’élément romantique. »

Cliquez ici pour écouter le bande sonore de Sa (2013).