Arcade Fire commence une nouvelle série de séquences

Le groupe de rock alternatif Arcade Fire a commencé avec une nouvelle série de publications qu’ils ont nommées « Past Lives », qui consistera à partager des documents d’archives de certains de leurs concerts passés, qui se dérouleront tout au long de l’été.

Win Butler et compagnie ont commencé cette nouvelle série nostalgique en partageant une performance de leur tournée «Everything Now» en 2017. «Nous ne pouvons plus jouer en direct pour vous. Mais jusque-là, cet été, nous passerons en revue certaines de nos performances passées », a déclaré le groupe dans un bulletin électronique envoyé à leurs fans.

Les membres d’Arcade Fire soulignent que chaque nouvel opus de cette série sera publié les mercredis et vendredis, en commençant par une interprétation de la chanson « No Cars Go », qu’ils ont interprétée lors de leur participation stellaire à l’édition 2017 de Primavera Sound en la ville de Barcelone, en Espagne.

En avril dernier, les membres d’Arcade Fire ont présenté « Memories of the Age of Anxiety », une chanson instrumentale de 45 minutes créée pour la plateforme Headspace dans le but d’être une aide à la méditation, à la relaxation et aux personnes ayant des problèmes de sommeil, étant son premier pièce originale depuis « Génération A » en novembre dernier pour l’émission spéciale électorale de Stephen Colbert.

Arcade Fire n’a pas sorti de nouvel album depuis la sortie de « Everything Now » en 2017. En octobre dernier, Win Butler notait dans une interview avec le podcast Broken Record que le confinement forcé pendant la pandémie lui a permis d’écrire « deux ou trois » nouveaux albums. Jusqu’à présent, le groupe n’a présenté aucun signe de sortie prochaine de nouveau matériel.