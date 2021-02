Arc System Works présente la bande-annonce de I-No dans Guilty Gear: Strive

I-No arrive à Guilty Gear: Strive et Arc System Works nous montre ses mouvements, guitare à la main, avec une bande-annonce chargée de rock.

Ces jours-ci, nous avons beaucoup réfléchi au dernier personnage de Guilty Gear: Strive. Et si Baiken, maintenant Jonnhy…. Et bien non! Arc System Works nous montre son dernier combattant et c’est I-No. Bien de la patience pour ceux qui n’ont pas fini d’aimer le personnage. Il y a cinq combattants qui arriveront dans le premier laissez-passer de saison via DLC.

Je-Il ne sera pas dans Guilty Gear: efforcez-vous sur la liste de départ. Cette combattante avec sa guitare en main m’a beaucoup plu il y a quelques jours quand j’ai essayé Guilty Gear Xrd REV 2. Bien que sûrement dans GG: Strive elle n’aura pas grand-chose à voir avec ça plus tard, ce n’est pas un personnage que je n’aime pas. Ci-dessous, vous pouvez voir la bande-annonce de I-No et certaines choses qu’il peut faire avec sa guitare. Pensiez-vous que seul Dante Sparda dans Devil May Cry 3 avait une guitare électrique comme arme?

Ces jours-ci, la bêta de Guilty Gear: Strive est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. En ayant Rollback et la possibilité de jouer avec des gens du monde entier tant que vous avez une bonne connexion, les joueurs ont reçu la BETA avec leurs bras ouvert. Il n’aura pas le succès de Dragon Ball FighterZ, mais sûrement Guilty Gear: Strive est le jeu le plus vendu de la saga simplement pour cette option.

Guilty Gear: Strive est un jeu vidéo de combat développé par Arc System Works. Ce studio a derrière lui des jeux vidéo de combat du calibre de Dragon Ball FighterZ, la saga Guilty Gear susmentionnée, Grandblue Fantasy Versus, Kill la Kill: IF ou le célèbre jeu vidéo Hokuto no Ken sorti en arcade et sur PlayStation 2. être disponible à la vente en avril 2021.