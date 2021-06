Arashi : Castles of Sin est le fantôme de Tsushima pour PSVR

Bien sûr, il ne fait aucun doute que Ghost of Tsushima est génial, mais et si vous pouviez exister à l’intérieur Le monde historique époustouflant de Sucker Punch ? Arashi: Castles of Sin vise à répondre à la question en apportant une action furtive de bac à sable à la Tenchu ​​au PSVR casque. De toute évidence, il n’a pas le budget du blockbuster de Sony, mais vous obtenez un loup de compagnie et pouvez lancer des shurikens à la première personne, ce n’est donc pas une perte totale.

« Arashi est conçu à partir de zéro pour la réalité virtuelle », a écrit le co-fondateur Tom Doyle sur le blog PS. «Avec un mouvement de pointe et un arsenal mortel d’armes de l’ère féodale, il existe d’innombrables façons de jouer. Personnellement, j’utilise l’approche de l’araignée – en installant des pièges et en attirant des ennemis dans ma toile pour tuer en embuscade. Votre kilométrage, ou votre style de jeu, peut varier.

Le jeu devrait sortir cet été et, en plus de ses systèmes de jeu polyvalents, promet une intrigue profonde et immersive. « Chez Endeavor One, nous sommes de grands fans de cinéma de genre », a ajouté Doyled. « Nous avons une passion pour la narration et un amour pour la création d’expériences immersives – c’est ce qui nous a attirés vers la VR en premier lieu. » Vous pouvez consulter la bande-annonce intégrée ci-dessus.