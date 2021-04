Araceli Julián, l’épouse de Ramón Valdés

Malgré le fait que plus de trois décennies se sont écoulées depuis le départ de Ramon Valdes, il ne fait aucun doute que cet acteur de bande dessinée restera dans les mémoires pour son personnage emblématique de Monsieur Ramon dans « El Chavo del 8 ». Bien que dans la série, il soit un veuf qui vivait dans le quartier avec sa fille unique Chilindrina, dans la vraie vie, il s’est marié trois fois et a eu dix enfants, dont cinq sont le résultat de son mariage avec Araceli Julián.

Avec elle, le populaire « Monchito » a partagé de nombreuses années de sa vie, alors sa fille Carmen Valdés Julián a été chargée, au fil des ans, de garder l’héritage de son père vivant à travers ses réseaux sociaux, où partager des photos de famille.

«Regardez quelle belle photo. Mes parents à leur mariage! J’adore le partager avec vous. Ma mère s’appelait Araceli Julián et laissez-moi vous dire qu’elle avait aussi un grand sens de l’humour. Que diriez-vous de Don Ramón! Rien de perdu, non? Et ma mère l’a emmenée « Roro » « Carmen Valdés a écrit le 24 novembre 2019 sur son compte Twitter.

QUI ÉTAIT ARACELI JULIÁN?

Ramón Valdés avec son amour rayonnant bien-aimé. (Photo: Carmen Valdés / Instagram)

Araceli Julián était la deuxième épouse de l’acteur avec lequel il s’est marié en 1956. À la suite de leur union, ils ont eu cinq enfants: Aracely, Gabriela, Esteban, Carmen et Selene, avec qui elle a partagé de nombreux moments, surtout quand elle est revenue d’elle tournées avec lui. casting de « El Chavo del 8 ».

Les cinq enfants que Ramón Valdés a eu avec Araceli Julián. Ce sont: Esteban, Selene, Carmen, Gabriela et Araceli. (Photo: Carmen Valdés / Instagram)

C’était une chanteuse mexicaine qui faisait partie du trio «Las Hermanas Julián». Il a également participé aux films « La dernière nuit » (1948), « Black consent » (1949) et « Always music » (1958).

Ramón Valdés avec Araceli Julián et sa fille. (Photo: Carmen Valdés / Instagram)

Sur certaines photos partagées par Carmen, ses parents et ses frères et sœurs sont vus lors de l’un des voyages en famille qu’ils ont partagés.

Miguel Valdés, petit-fils des acteurs, a décrit Julián comme la femme bien-aimée de son grand-père, ainsi que son ami et compagnon en manque et en abondance.