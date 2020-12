AR-Ab poignardé en prison

AR-Ab a du mal à le faire en prison, selon ses proches. Premièrement, il a été dit que le rappeur de Philly avait une infection grave mais s’était vu refuser un traitement médical, et maintenant plus d’informations ont fait surface.

En 2019, Ab et trois autres personnes de son label Original Block Hustlaz ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d’accusation, notamment de complot et de distribution de crack, d’héroïne et de méthamphétamine. Il risque maintenant 15 ans de prison mais n’a pas encore été condamné.

Le frère du rappeur, Lik Moss, s’est récemment entretenu avec Da Interrogation Room et a déclaré que l’infection provenait d’un coup de couteau. [Jump to the 1:26 mark].

« Il a été poignardé. Il a été infecté », a déclaré Lik à propos d’Ab. « Il avait déjà des conditions préexistantes et cela n’a jamais été traité. Sa peau est devenue noire, comme, noire brûlée. Le gars a tranché environ quatre ou cinq personnes. Ab était l’un des gars. Il est devenu fou en courant autour du bloc et a commencé à poignarder. personnes. »

« Probablement 80% de son corps est noir, saigne et il n’a pas utilisé la salle de bain depuis une semaine, comme uriné, donc vous savez que c’est un problème rénal », at-il ajouté. «Ils ne lui donnent pas de nouveaux soins médicaux quand il les porte à leur attention. Quand il a été poignardé, ils l’ont mis juste dans le trou. Il a attrapé les ruches dans le trou. Ils ne le prennent toujours pas. les yeux gonflés, il s’est évanoui. Maintenant, ils l’emmènent chez le médecin. Mais ils n’ont pas vraiment fait de vrais tests. «

Espérons qu’Ab obtienne l’aide dont il a besoin.