Aquaman refait surface dans le nouveau teaser Snyder Cut mettant en évidence Jason Momoa

Une nouvelle bande-annonce pour Justice League de Zack Snyder vient de sortir. Le réalisateur et HBO Max partagent les nouvelles images, qui mettent l’accent sur le personnage Aquaman de Jason Momoa. En outre, une nouvelle affiche du super-héros de DC a été publiée, conformément à l’esthétique en noir et blanc du matériel promotionnel précédent. Dans le prochain film, Batman rassemble une équipe pour protéger la Terre après la mort de Superman. Cyborg, Wonder Woman et The Flash rejoignent le Caped Crusader dans sa nouvelle mission, mais il y a quelques rebondissements en cours de route.

Les dernières images de Zack Snyder Ligue de justice est pour la plupart nouveau, avec Jason Momoa Aquaman ordonné de récupérer le trident de sa mère. Nous pouvons également entendre le dialogue de Batman de Ben Affleck demandant l’aide du super-héros, ainsi que des voix néfastes. Même à partir des brèves séquences et images qui ont été publiées, il est clair que la vision de Snyder sur l’histoire est très différente de ce qui l’a fait en salles en 2017, avec un accent sur l’obscurité qui était évidente dans chaque projet DC. le directeur a été attaché.

Zack Snyder n’a jamais pensé que Warner Bros reviendrait vers lui pour terminer sa coupe de Ligue de justice. « J’avais fait la paix avec le fait que c’était le monde dans lequel j’allais être », a déclaré le réalisateur dans une interview. Il avait sa coupe inachevée chez lui, qui contenait son scénario original, moins les effets visuels terminés et d’autres éléments qui n’avaient pas encore été tournés. Lorsque Warner Bros. est venu frapper à sa porte, c’était la version inachevée qu’ils voulaient sortir sur HBO Max.

Alors que Zack Snyder était surpris que le studio l’ait approché du tout, il n’y avait aucun moyen qu’il publie le premier montage de Ligue de justice au monde. Cela aurait été injuste pour les fans engagés qui ont lancé tout un mouvement pour amener le studio à sortir la coupe, tout en alimentant les critiques de ceux qui pensaient que ce ne serait pas différent de ce qui l’a fait en salles. Il y avait beaucoup d’obstacles à surmonter, mais le réalisateur a finalement réussi à obtenir ce qu’il voulait.

Zack Snyder dit, « nous en sommes arrivés là où oui, le film, vous avez le droit de le terminer et de le faire de la bonne façon », en parlant du processus de négociation. « Ce fut un moment magnifique et cathartique que j’ai partagé avec ma famille; c’était vraiment un rêve impossible devenu réalité. » Maintenant, les fans de DC du monde entier vont pouvoir voir Snyder’s Ligue de justice de la manière dont il l’avait initialement prévu. La version de 4 heures du film devrait sortir le 18 mars, exclusivement sur HBO Max et les fans de Snyder ne pourraient pas être plus excités. Vous pouvez consulter les dernières Ligue de justice remorque ci-dessus, grâce à Compte Twitter officiel de Zack Snyder.

