Aquaman : l’histoire qui a inspiré le nouveau look de sa suite au DCEU

Aquaman est en pleine production et peu à peu des nouvelles de la nouvelle entrée du DC Univers étendu, tout comme le regard échevelé de Patrick Wilson pour la suite ou la nouvelle armure furtive de Arthur Curry qui, comme il s’est passé, est une technologie atlante basée sur la capacité des céphalopodes à se fondre dans leur environnement. De cette façon, le héros pourra voyager derrière les lignes ennemies.







L’équipe créative de ce film a fait ses devoirs et a étudié en profondeur l’histoire de Aquaman pour trouver un nouveau look pour le héros qui avait à la fois des fonctionnalités et une excuse pour un changement d’apparence aussi radical. Plus compte tenu du bon accueil que la première version du personnage a eu dans le public avec l’allure physique de Jason momoa.

Aquaman s’infiltrera-t-il derrière les lignes ennemies ?

Où avez-vous trouvé l’inspiration pour ces modifications ? Il y avait déjà des informations selon lesquelles la nouvelle entrée du Roi des sept mers J’explorais des éléments de l’âge d’argent de la bande dessinée. Cependant, la combinaison furtive est un produit des années 80. Le voyage Bleu profond Il faisait partie du numéro un de la collection 1986 avec l’équipe créative de Neal Pozner et Craig Hamilton. Cela n’a duré qu’un seul versement !

Quelle est la fonction de ce costume dans les romans graphiques ? Arthur l’a utilisé pour infiltrer la communauté atlante hostile Thierna Na Oge, qui a décidé d’entrer en guerre avec le monde de la surface, en volant le Sceau royal de l’Atlantide de nuire politiquement à toute opposition. Vulko, mentor de Aquaman, a chargé le héros de récupérer l’artefact. Avec cet objectif en tête, il a utilisé le costume bleu.

Le costume bleu d’Arthur Curry ! Photo : IMDb.



Cela vaut la peine de vous demander dans quel contexte porterez-vous le costume Arthur Curry lors des événements de Aquaman et le royaume perdu. On peut spéculer que le héros devra infiltrer le Royaume perdu dont parle le titre du film. Pendant ce temps, des méchants comme Maître de l’océan et Couverture noire fera partie de cette livraison du DC Univers étendu. Vont-ils faire face Aquaman et son costume bleu ?