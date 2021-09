Aquaman: King of Atlantis Trailer apporte la série animée DC à HBO Max en octobre

HBO Max a dévoilé la bande-annonce de Aquaman : Roi de l’Atlantide, une mini-série animée en trois parties mettant en vedette le super-héros DC. L’acteur Cooper Andrews, que les fans de Les morts qui marchent reconnaîtra pour son rôle de Jerry, un favori des fans et bras droit du roi Ezekiel (Khary Payton). Vous pouvez découvrir la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

La ligne de connexion officielle de HBO Max pour Aquaman : Roi de l’Atlantide se lit comme suit: « L’événement de la mini-série animée en trois parties commence avec le premier jour de travail d’Aquaman en tant que roi d’Atlantis et il a BEAUCOUP de rattrapage à faire. Heureusement, il a ses deux conseillers royaux pour le soutenir – Vulko, l’érudit et Mera, la princesse guerrière contrôlant l’eau. Entre traiter avec des habitants de la surface sans scrupules, des maux plus anciens d’au-delà du temps et son propre demi-frère Ocean Master qui veut le renverser, Aquaman va devoir relever le défi et prouver à ses sujets, et à lui-même, qu’il est l’homme qu’il faut pour le trident ! »

La star Cooper Andrews est probablement mieux connue pour avoir joué Jerry sur Les morts qui marchent, un personnage qui est devenu un favori des fans peu de temps après son introduction dans la saison 7. Il a également de l’expérience avec DC, l’acteur ayant déjà rejoint le DCEU en tant que Victor Vasquez dans le hit de 2019. Shazam ! avec Zachary Levi et Asher Angel. Il reprendra le rôle dans la prochaine suite Shazam ! La fureur des dieux qui devrait sortir en juin 2023. Ce film a récemment terminé le tournage.

Avec Andrews dans le rôle d’Aquaman, Aquaman : Roi de l’Atlantide présente également les talents vocaux de Gillian Jacobs (Communauté) en tant que princesse guerrière Mera, Thomas Lennon (Réno 911) en tant que mentor Vulko, et Dana Snyder (Gelée !) en tant que demi-frère d’Aquaman, Ocean Master. Victor Courtright (Rugissement des ThunderCats !) et Marly Halpern-Graser (Batman contre Teenage Mutant Ninja Turtles) servent de showrunners et de co-producteurs exécutifs. L’exécutif de James Wan produit aux côtés de Michael Clear d’Atomic Monster (Annabelle rentre à la maison), Rob Hackett (Chose des marais) et Sam S’inscrire (Teen Titans Go!).

« Cette propriété de DC est un favori des fans riche en personnages bien connus et en intrigues dynamiques », a déclaré Sarah Aubrey, responsable du contenu original, HBO Max. « Dans la foulée du succès retentissant au box-office de Warner Bros. Pictures [Aquaman], nous sommes certains Aquaman : Roi de l’Atlantide sera un ajout passionnant à notre liste déjà solide de programmes pour enfants et familles. »

Pendant ce temps, l’histoire d’Aquaman dans le DCEU se poursuivra sur grand écran l’année prochaine. En ce moment, le tournage est en cours pour la prochaine suite du film d’action en direct Aquaman et le royaume perdu. Réalisé par James Wan, le film ramène Jason Momoa pour incarner son incarnation d’Aquaman après le succès retentissant de l’original. Plusieurs autres stars de retour sont également de retour, notamment Amber Heard en tant que Mera, Patrick Wilson en tant que Ocean Master, Dolph Lundgren en tant que roi Nereus et Yahya Abdul-Mateen II en tant que Black Manta. Wan a récemment révélé notre premier aperçu du retour de Momoa.

Vous pouvez diffuser Aquaman : Roi de l’Atlantide – Chapitre 1 le 14 octobre sur HBO Max. Andrews peut également être vu dans la onzième et dernière saison de Les morts qui marchent, et s’il survit, peut-être que Jerry apparaîtra dans le prochain spin-off Daryl & Carol. Pendant ce temps, pour en savoir plus sur le personnage d’Aquaman, Aquaman et le royaume perdu sortira également en salles le 16 décembre 2022.

Sujets : Aquaman