Aquaman et les images du royaume perdu vont dans les coulisses de DC FanDome

Alors que nous avons encore un peu d’attente pour continuer notre aventure avec Arthur Curry dans Aquaman et le royaume perdu, DC FanDome nous a donné un aperçu des coulisses de ce que nous pouvons attendre de notre deuxième opus. Avec seulement quelques conseils du réalisateur James Wan et des mises à jour d’entraînement physique des stars, nous avons besoin de notre Aqua-fix ! La bobine de grésillement BTS diffusée sur DC FanDome, qui compte de nombreux fans partageant leurs captures d’écran préférées. Franchir!

#DCFanDôme Bientôt pour le retour de Black Manta. pic.twitter.com/BEF2BWEOPL — – ̗̀NEW JOE ̖́- (@BattleJoe97) 16 octobre 2021

Aquaman 2 recebe premieriro video de bastidores e novas imagens! #DCFanDômepic.twitter.com/SRlSEvzkvt – Lançamentos do Dia (@lancamentosdia) 16 octobre 2021

Cette révélation est arrivée à DC FanDome Samedi. Le mois dernier, le réalisateur James Wan nous a donné notre premier aperçu de Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry dans deux costumes différents, sous-titrant : « Voici @prideofgypsies dans le costume classique #Aquaman ET un aperçu de son autre tenue – le costume furtif. Technologie atlante basée sur la capacité de camouflage des céphalopodes. David Leslie Johnson et moi avons été inspirés par le « costume bleu » des années 80. »

Il a également partagé un Patrick Wilson robuste reprenant son rôle d’Orm Marius, alias Ocean Master, alias l’ancien roi de l’Atlantide. Wan le sous-titre : « J’ai trouvé ce gars @thereelpatrickwilson échoué sur une plage déserte, faisant son impression de Cast Away. #Aquaman »

Et il n’y est pas arrivé du jour au lendemain ! Il a partagé son voyage, sous-titrant son message avec: « Merci @oldmanayo pour les 3 mois et plus de formation Orm … plus toute la préparation pour le premier film. Beaucoup de sueur. Beaucoup de @yelawolf. C’est parti . ???? #420×5#aquamanandthelostKingOrm#thatstherealtitle @creepypuppet »

Yahya Abdul-Mateen II, qui reprendra le rôle du mercenaire impitoyable David Kane AKA Black Manta, pense que les fans vont se régaler. « Je pense que le script est meilleur que dans le premier. Cela donne aux acteurs beaucoup de bons moments de narration. Dans Aquaman, nous venons de recevoir une petite introduction à Black Manta et à certaines de ses motivations. Dans celui-ci, je faire de l’exercice et respirer un peu plus. Je montre différentes couleurs avec celui-ci… Le méchant est toujours plus intéressant à explorer. «

Il est ravi d’explorer le personnage et de le voir se dégourdir les jambes. « Partout où il a un appareil ou un complot pour revenir à Aquaman, il va l’utiliser. Donc, il peut se montrer n’importe où », a partagé l’acteur avec ComicBook.com. « Mais quand il le fera, j’espère que nous pourrons voir plus de son esprit et plus de parties comiques de Black Manta et voir plus de choses qui font lui [the Black Manta] que je connais et l’humain que les fans et les gens de cet univers ont appris à aimer au fil des ans. »

Alors que les détails de l’intrigue de la suite restent secrets, le titre provisoire Necrus a donné un gros indice aux fans de DC. Necrus est la ville sous-marine qui n’existe que pour des périodes de temps et ne peut plus jamais être trouvée au même endroit. Necrus, connue sous le nom de « la ville noire », est dirigée par un tyran qui pourrait s’avérer être notre repoussoir pour Aquaman.

James Wan est à nouveau à la barre avec l’écrivain David Leslie Johnson-McGoldrick. Aquaman et le royaume perdu réunira également plusieurs membres de la distribution du premier film, dont Jason Momoa en Arthur Curry/Aquaman, Amber Heard en Mera, Patrick Wilson en Orm Marius/Ocean Master, Dolph Lundgren en King Nereus et Temuera Morrison en Thomas Curry, Arthur’s père. Aquaman et le royaume perdu est prévu pour le 16 décembre 2022.

Sujets : Aquaman 2