Aquaman et les images du royaume perdu publiées après un retard

À la lumière d’un autre retard de date de sortie pour la suite de DC Aquaman et le royaume perdu, le réalisateur James Wan s’est tourné vers les médias sociaux pour publier toute une série d’art conceptuel de la prochaine sortie de bande dessinée. Avec l’aimable autorisation du compte Instagram officiel de James Wan, l’art conceptuel taquine le même genre de visuels sous-marins époustouflants qui ont rencontré un tel succès dans le premier Aquamanavec d’autres images montrant le retour de Jason Momoa et sa bataille avec Black Manta.

« AQUAMAN & The Lost Kingdom passe au jour de Noël 2023. Je suis un peu superstitieux et j’adore le fait que ce soit une sortie en décembre comme la première ! » Wan a écrit dans une légende à côté des images. « Voici un petit aperçu de quelques œuvres d’art dans le grand monde épique que nous créons, et j’ai besoin de temps pour le faire correctement. Ces images effleurent à peine la surface de ce film (n’ont même pas encore montré les personnages et créatures étranges et merveilleux de ce monde). J’ai hâte de montrer, mais vous devez attendre un peu plus longtemps.

Les images révèlent plusieurs détails sur Aquaman et le royaume perdu, dont l’un montre le roi atlante de Momoa sautant vers ce qui semble être le « Sea Changed », une sous-espèce d’Atlantes mutés qui ont pris l’apparence de requins et d’autres créatures marines. D’autres images révèlent une bataille géante, et bien que l’on ne sache pas exactement qui est impliqué, l’œuvre fait apparemment allusion à l’inclusion de Necrus alias The Black City, un autre royaume sous-marin gouverné par un roi tyran militariste.

FILM VIDÉO DU JOUR

Aquaman et le royaume perdu A maintenant été repoussé à décembre 2023

Divertissement DC

Le monde de DC a subi plusieurs changements récemment suite à la nomination du président et chef de la direction de Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Avec l’annulation soudaine de Fille chauve-souris et divers autres projets, beaucoup s’étaient demandé si on ne verrait pas le couperet tomber sur Aquaman et le royaume perdu. Au lieu de cela, l’aventure Aquaman, avec Shazam ! Fureur des Dieuxa subi un nouveau retard.

Ainsi, Aquaman et le royaume perdu débarquera désormais dans les salles le 25 décembre 2023, avec Shazam ! Fureur des Dieux maintenant prévu pour être publié le 17 mars 2023.

Bien que des détails de parcelle plus spécifiques pour Aquaman et le royaume perdu continuer à rester secret, lit le synopsis officiel; « Lorsqu’un ancien pouvoir est libéré, Aquaman doit forger une alliance difficile avec un allié improbable pour protéger Atlantis et le monde d’une dévastation irréversible. »





Réalisé par James Wan à partir d’un scénario écrit par David Leslie Johnson-McGoldric, Aquaman et le royaume perdu réunira plusieurs membres du casting du premier film, dont Jason Momoa dans Arthur Curry/Aquaman, Amber Heard dans Mera, Patrick Wilson dans Orm Marius/Ocean Master, Dolph Lundgren dans King Nereus, Temuera Morrison dans Thomas Curry, le père d’Arthur, et Nicole Kidman dans le rôle d’Atlanna, la mère d’Arthur et l’ancienne reine d’Atlantis. La suite de DC ajoutera également des personnalités telles que Randall Park, Vincent Regan, Jani Zhao, la vedette de Pose Indya Moore et Pilou Asbæk, Ben Affleck reprenant le rôle de Bruce Wayne / Batman.