Aquaman et le tournage du royaume perdu ont laissé Jason Momoa battu et meurtri

Jason Momoa nous a donné une idée de combien il a souffert lors du tournage de la prochaine suite de Aquaman et le royaume perdu. Momoa, qui est bien connu pour son physique pur, a maintenant révélé les retombées du rôle du super-héros sous-marin, l’acteur étant battu et meurtri (et pire) au nom de notre divertissement.

« Je vieillis. J’ai foiré mes yeux. J’ai juste quelque chose dedans qui l’a un peu coupé, et puis je dois me faire opérer, j’ai une hernie, j’ai des côtes.. Ça va être un super film, tu vas l’adorer. »

Les activités d’Aquaman dans Aquaman et le royaume perdu ont clairement fait des ravages sur l’anatomie de Jason Momoa, l’acteur détaillant les diverses blessures qu’il a subies. Bien entendu, cet être Jason Momoa après tout, il a assuré aux fans que rien de tout cela n’est aussi grave que cela puisse paraître, et qu’il a en fait beaucoup plus souffert lors du tournage d’autres projets. « Ouais, ouais, regarde-moi. Je vois bien. Je suis prêt à partir! » il a continué. « Je le donne en quelque sorte, ouais. J’aime mon travail et je suis un peu trop excité, puis la question de l’âge, vous savez, je suis un super-héros vieillissant en ce moment. »

Alors que les détails de l’intrigue pour Aquaman et le royaume perdu restent en grande partie secrets, le titre offre quelques indices sur la direction de la suite du film de bande dessinée et suggère pourquoi Momoa a été si malmené par la production. Grâce au titre, nous savons maintenant que Aquaman 2 impliquera un mystérieux « royaume perdu », qui, basé sur la tradition DC, est susceptible d’être Necrus. Necrus devrait être familier aux fans de DC comme le nom d’une autre ville sous-marine semblable à l’Atlantide natale d’Aquaman, et est unique en ce qu’il n’existe que pendant de très brefs intervalles de temps et ne peut jamais être trouvé deux fois au même endroit. Connu sous le nom de « La ville noire », Necrus est gouverné par un roi tyran et est complètement militariste, ce qui devrait s’avérer un défi pour le super-héros sous-marin et pourrait bien expliquer pourquoi Momoa a été si malmené.

En plus de vanter les efforts physiques qu’il a déployés pour la suite de DC, Momoa a récemment taquiné les enjeux impliqués dans Aquaman et le royaume perdu. « Nous avons tous appris quelque chose sur le premier. C’est excitant parce que je n’ai pas fait trop de suites », a déclaré l’acteur. « Je sais juste que c’est, même sur la page, c’est absolument merveilleux. Il se passe tellement de choses. Je pense que les enjeux sont beaucoup plus élevés. Il y a beaucoup de comédie. Alors, je veux dire, j’ai ri en le lisant. Il y a et beaucoup de plaisir, et certainement d’action »

Aquaman et le royaume perdu devrait être à nouveau réalisé par James Wan et réunira également plusieurs membres de la distribution du premier film, dont Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry/Aquaman, Amber Heard dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm Marius/Ocean Master, Dolph Lundgren comme le roi Nereus, et Temuera Morrison comme Thomas Curry, le père d’Arthur. La suite a également récemment ajouté Randall Park, Vincent Regan, Jani Zhao, la star de Pose Indya Moore et Pilou Asbæk.

Aquaman et le royaume perdu devrait sortir dans les salles de cinéma le 16 décembre 2022.

Sujets : Aquaman 2