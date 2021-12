Aquaman et le synopsis du royaume perdu font allusion à la nouvelle alliance

Nous avons l’habitude de recevoir de très petits fragments d’informations sur l’intrigue sur les films de super-héros à venir de Marvel et DC, il n’est donc pas surprenant qu’un synopsis récemment publié pour le retour de Jason Momoa alors qu’Aquaman en ait révélé juste assez pour intriguer les fans sur ce qui va arriver dans Aquaman et le royaume perdu quand il arrivera à cette époque l’année prochaine. La suite ayant terminé le tournage plus tôt ce mois-ci, les fans espèrent qu’il ne faudra pas trop de temps avant de voir plus d’aperçus de Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, et plus encore en action.

Après la déception inattendue de la sortie originale de Ligue des Justiciers l’année précédente, qui a donné ses débuts au héros aquatique de Jason Momoa, Aquaman est arrivé en 2018 pour devenir le coup monstre que personne n’avait vraiment prédit, dépassant Le Chevalier Noir comme le film DC le plus rentable de tous les temps avec un brut mondial de plus de 1,1 milliard de dollars. Avec des critiques positives tout autour, il ne fallut pas longtemps avant que le réalisateur James Wan ne commence à travailler sur la suite. Bien que la pandémie de COVID n’ait pas aidé la production, les fans ont eu un premier aperçu du film au DC FanDome et la dernière mise à jour du synopsis ne fera que les rendre impatients d’en voir plus.

« Lorsqu’un pouvoir ancien est déchaîné, Aquaman doit forger une alliance difficile avec un allié improbable pour protéger l’Atlantide et le monde d’une dévastation irréversible. »

Bien que ce ne soit pas en soi la description la plus détaillée, nous savons déjà qu’Orm et Black Manta sont tous deux de retour pour la suite, et avec Mateen II ayant déjà taquiné un rôle élargi pour son méchant, donc la question est vraiment de savoir qui de ses adversaires Aquaman se tournera-t-il pour sauver le monde cette fois ? Compte tenu de l’ancien pouvoir lié très probablement au « royaume perdu » du titre, cela suggérerait que l’alliance sera entre Ocean Master et Aquaman, laissant Black Manta comme le méchant principal de l’histoire.

Grâce principalement à la pandémie de Covid, DC n'a sorti que deux films cette année, et l'un d'eux étant le Synder Cut de Ligue des Justiciers, il est juste de dire que Warner Bros. met tout en œuvre pour 2022 après une fois de plus à la traîne de Marvel en termes de quantité et de qualité de leur production de super-héros. Avec Le Batman ouvrir la voie en 2022 avec une sortie en mars, DC League of Super-Pets, Black Adam et Le flash étoffer l'année avant qu'elle ne soit complétée par l'arrivée d'Aquaman et du royaume perdu le 16 décembre. De plus, nous avons aussi James Gunn Pacificateur série faisant ses débuts en janvier, donc dans l'ensemble 2022 sera l'année où DC espère pouvoir se remettre sur les rails car jusqu'à présent, il semble que ce sera une année riche en actions pour les deux côtés de la pièce de bande dessinée . Avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison Après avoir lancé un défi aux plus grands héros de DC, les fans de films de super-héros de bandes dessinées n'ont jamais été aussi bons.









