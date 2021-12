Aquaman et le royaume perdu ont terminé le tournage

C’est un enveloppement Aquaman et le royaume perdu. Sur Instagram, Jason Momoa a partagé une vidéo annonçant que le tournage de la suite de DC est officiellement terminé après six mois de tournage. Dans la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, Momoa prend également un moment pour promouvoir ses teintes écologiques, le produit des ventes allant naturellement à Sustainable Coastlines Hawaii.

« Très bien, le dernier jour est à Hawaï, nous terminons Aquaman, » dit Jason Momoa dans la vidéo. « C’est environ six mois, six mois de jeu avec ce gars. C’est un bouclage. Ouais! »

James Wan dirige Aquaman et le royaume perdu en utilisant un scénario de David Leslie Johnson-McGoldrick ; Momoa a contribué à l’histoire en plus de jouer le rôle principal. Le casting comprend également Amber Heard dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm Marius, Yahya Abdul-Mateen II comme David Kane alias Black Manta, Temuera Morrison comme Thomas Curry, Randall Park comme Dr Stephen Shin et Vincent Regan comme Atlan. Dolph Lundgren, qui est également de retour en tant que roi Nereus, a déclaré que cette suite était encore meilleure que le premier film.

« Toute cette image n’est qu’un acte de classe », a récemment déclaré Lundgren au Hollywood Reporter. « Tout le monde, de James Wan et Jason Momoa à Amber Heard et aux producteurs. Je pense que celui-ci est meilleur. Je pense que le script est plus fort et c’est plus excitant. La technologie a évolué en quatre ans, j’étais donc très heureux d’en faire partie. James Wan va à nouveau épater tout le monde par ce monde formidable qu’il crée. Il est impliqué dans chaque petit détail, même dans chaque petit morceau de chaque arme, et je pense que ça va être génial.

Le réalisateur James Wan a également taquiné un ton plus sombre pour la suite, racontant Total Film, « Aquaman 2 est très fortement inspiré par Planète des vampires. Vous pouvez sortir le garçon de l’horreur mais vous ne pouvez jamais sortir l’horreur du garçon… Eh bien, le premier film a pris beaucoup de gens par surprise, n’est-ce pas ? Et c’est en partie parce qu’ils ne connaissaient pas la bande dessinée, qui traite de ce monde étrange et très sinistre. Les gens ont été surpris que je ne jette pas tout ça et que je fasse un film sombre et lourd. Mais je ne pensais pas que cela aurait été bon pour ça. Donc, avec le deuxième film, je pense qu’il sera plus facile pour les gens d’accepter où nous allons parce que j’ai déjà posé les bases. »

Filmer sur Aquaman et le royaume perdu n’a pas été sans ses revers. Jason Momoa, qui a raconté comment il a été battu et meurtri par toutes les séquences d’action qu’il a filmées, aurait contracté COVID-19 pendant la production, avec la nouvelle de son diagnostic le mois dernier. Heureusement, comme Momoa l’a maintenant révélé, ils ont enfin atteint la fin de la production afin que la suite puisse entrer dans la salle de montage. Nous sommes à environ un an de la sortie de la suite, et compte tenu de certaines controverses entourant le film, notamment des pétitions pour l’éviter, il sera intéressant de voir s’il connaît le même succès financier que l’original.

Aquaman et le royaume perdu devrait sortir en salles le 16 décembre 2022.





