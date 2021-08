Aquaman 2 sera meilleur que le premier film pour l’un de ses protagonistes !

Le deuxième volet du héros sous-marin, Aquaman et le royaume perdu, est en plein tournage et les responsables du film ne donnent aucune idée de l’intrigue de la prochaine aventure de Arthur Curry. Cependant, un médium avait la possibilité d’approcher l’acteur Yahya Abdul-Mateen II et lui poser des questions sur la suite attendue. Rappelons-nous : l’interprète a donné vie à Couverture noire dans la première tranche de la franchise.

Yahya Il n’a pas beaucoup commenté le film, mais a assuré que son personnage aura plus de développement dans la prochaine entrée du DC Univers étendu. Le premier film a montré comment Aquaman l’a arrêté et dans ce conflit, le père du pirate qu’il joue s’est noyé. Plus tard et avec la technologie Atlantide le méchant devient Couverture noire!

Aquaman 2 surpassera-t-il son prédécesseur ?







« Je pense que le script est meilleur que le premier. Cela donne aux acteurs une tonne de moments de narration. Dans Aquaman, nous n’avons eu qu’une introduction à Couverture noire et leurs motivations. Dans cet épisode, je peux faire de l’exercice et respirer un peu plus. Je peux montrer différentes couleurs ! » A déclaré l’acteur excité par la possibilité que le méchant qu’il incarne puisse se démarquer davantage que dans le film original.

Le premier film sur Arthur Curry a été très bien accueilli par les critiques et les fans de la DC Univers étendu. Beaucoup attendent cette suite avec impatience. Aquaman Ce fut une bouffée d’oxygène pour la marque qui était en crise en 2018 lorsque le film réalisé par James wan. Les responsables de la franchise espèrent renouveler le succès.

Aquaman et le royaume perdu est en vedette Jason Momoa comme Arthur Curry, Amber Heard comme Mera, Patrick Wilson comme Ocean Master, Dolph Lundgren comme King Nereus, Temuera Morrison comme Tom Curry et Yahya Abdul-Mateen II comme Black Manta. Le film est réalisé par James wan et le prochain sortira 15 décembre 2022.