Aquaman 2 Script a reçu un coup de main de la star Jason Momoa

Jason Momoa est actuellement à égalité avec Gal Gadot pour le poste de l’acteur le plus populaire de DCEU, avec le tour de Momoa comme Aquaman dans le film 2018 de James Wan, devenant l’un des films de super-héros solo les plus réussis de la franchise à ce jour. Dans une interview avec Drew Barrymore, Momoa a révélé qu’il était étroitement impliqué dans le développement du prochain Aquaman suite, dans la mesure où il a co-écrit et présenté le scénario original qui s’est finalement transformé en Aquaman 2.

« Après avoir terminé le premier, je suis entré avec mon partenaire d’écriture et nous avons imaginé le second. Nous sommes entrés, nous avons présenté l’idée … la meilleure chose que je puisse vous donner est que je l’aime tellement que je participé à l’écriture de celui-ci. Nous avons donc fait le premier traitement, puis James et notre écrivain original David [Leslie Johnson-McGoldrick] terminé, et tous nos cœurs y sont. «

La première Aquaman s’est terminé avec Arthur Curry mi-humain, mi-atlante, embrassant enfin son destin de roi de l’Atlantide et de sauveur de l’humanité. Maintenant que l’histoire d’origine est terminée, la suite peut explorer la riche histoire d’Aquaman à partir des bandes dessinées. L’année dernière, Wan, qui revient pour diriger Aquaman 2, avait expliqué que la suite allait être « un peu plus sérieuse. Un peu plus pertinente pour le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. »

Bien sûr, Wan est surtout connu pour son travail dans le genre des films d’horreur, et vous voyez des traces de cette sensibilité dans la scène de Aquaman dans lequel Arthur et Mera sont attaqués par des créatures marines mutées et entraînés dans les profondeurs d’encre de l’océan. Selon Wan, Aquaman 2 fera monter le quotient d’horreur de quelques crans plus haut.

« Tout comme le premier film avait une touche de ma sensibilité à l’horreur – en ce qui concerne la séquence de Trench – je dirais qu’il y en aura un peu dans le prochain. Je pense que c’est quelque chose qui est une grande partie de qui je am et ça sort tout naturellement dans ce genre de films. Et surtout Aquaman, où l’histoire se déroule dans ces mondes sous-marins, cela peut être très effrayant. Naturellement, mon amour pour le genre d’horreur signifie simplement que je m’attache à ces scènes et que j’essaye de leur donner un peu plus de ma sauce effrayante. «

Mis à part le retour de James Wan et Jason Momoa, les fans attendent également avec impatience le retour d’autres personnages majeurs de l’original Aquaman, y compris Mera, Ocean Master et Black Manta, et l’expansion de la vaste tradition du royaume sous-marin de l’Atlantide à laquelle le premier film ne faisait que faire allusion.

Réalisé par James Wan, Aquaman 2 présente un casting principal composé de Jason Momoa dans Aquaman, Amber Heard dans Mera, Patrick Wilson dans Ocean Master et Yahya Abdul-Mateen II dans Black Manta. Le film devrait actuellement arriver en salles le 16 décembre 2022. Les commentaires de James Wan proviennent de Syfy.com.

