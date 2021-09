Aquaman 2 : Révélez la première image de Patrick Wilson sur la cassette

DC et Warner Bros ont enfin lancé la production de la suite très attendue de « Aquaman », qui est actuellement en tournage au Royaume-Uni. Son réalisateur, James Wan, a partagé ce week-end quelques photographies des costumes que portera Jason Momoa dans ce nouvel opus, et il a aujourd’hui révélé de nouveaux détails du film.

Désormais, Wan est revenu sur son compte Instagram pour dévoiler la première image de l’apparence que présentera Patrick Wilson dans son interprétation d’Orm, connu dans le monde de la bande dessinée sous le titre de « Ocean Master », qui ne semble pas être dans le conditions que l’on s’attendrait à voir dans le royaume de l’Atlantide.

Rappelons qu’après sa confrontation avec Aquaman, Orm a été mis en prison après avoir déclenché la guerre entre les royaumes sous-marins, on s’attendrait donc à ce que Wilson n’ait pas une apparence aussi alignée, présentant une chevelure désalignée et une longue barbe.

« J’ai trouvé ce gars perdu sur une plage déserte en train de faire une imitation de » naufragé « », a noté James Wan dans son article. Le rôle de Patrick Wilson en tant qu’Orm présente un drame presque shakespearien dans l’histoire car il est le demi-frère d’Arthur Curry, qui malgré son statut de métis, est le roi légitime de l’Atlantide.

Bien qu’il soit prévu que « Atlantis and The Lost Kingdom » présente un nouvel antagoniste, il n’a pas encore été révélé comment le personnage d’Orm se déroulera dans l’histoire ou s’il y aura de la place pour une éventuelle rédemption. Patrick Wilson a anticipé lors de la promotion du troisième volet de « The Conjuring » que de meilleures choses sont attendues dans cette suite, qui sortira en salles le 16 décembre 2022.