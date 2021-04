Aquaman 2 Prep comprend Amber Heard se prépare pour les farces sur le plateau de Jason Momoa

Amber Heard se prépare pour le Aquaman 2 production en cherchant une nouvelle façon de lire des livres sur le plateau. L’actrice a partagé une image d’elle-même sur le tournage de 2018 Aquaman en lisant le roman Surface Detail de Iain M. Banks et en faisant référence à une habitude que son co-vedette Jason Momoa a dans la légende. «Avant qu’Aquaman ne retire les dernières pages de ce livre», a écrit Heard, qui fait référence au fait que Momoa a volé ses livres et déchiré les dernières pages. Elle a ensuite ajouté le hashtag, # gettingakindleforaquaman2.

Lors de l’achat d’un Kindle pour le Aquaman 2 la production semble judicieuse pour Ambre entendu maintenant, Jason Momoa pourrait simplement prendre l’appareil et le jeter dans l’océan. L’actrice a expliqué ce que c’était sur le tournage avec Momoa tout en faisant la promotion Aquaman en 2018. « Jason est allergique au fait d’être ignoré », a déclaré Heard. « Il ne peut pas rester assis. Alors quoi qu’il arrive, il va vous pousser, vous pousser, vous pousser, vous pousser, n’importe quoi pour attirer votre attention, surtout si vous aimez une activité plus calme comme la lecture. » Momoa a répondu à la publication Instagram de Heard avec des émojis rieurs.

On pense que Aquaman 2 commencera la production cet été pour se préparer à sa date de sortie fin 2022. Il vient d’être révélé que l’acteur Pilou Asbaek, qui est surtout connu pour son rôle de méchant Euron Greyjoy sur Jeu des trônes, a rejoint son ancienne co-star de HBO Jason Momoa pour la suite. On ne sait pas qui Asbaek jouera dans le film. James Wan revient pour diriger et produire aux côtés de Peter Safran à partir d’un scénario écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick.

Amber Heard a beaucoup fait l’actualité au cours des dernières années, en raison de son divorce et des batailles juridiques avec Johnny Depp. De nombreuses rumeurs se sont répandues pendant cette période et il y a une tonne de partisans de Depp qui ont essayé de se faire licencier. Aquaman 2, qui a donné lieu à des pétitions et à de nouvelles spéculations selon lesquelles Warner Bros.envisageait en fait de la retirer de la suite. Cependant, il semble que Heard ne va nulle part. Depp a récemment partagé des images de caméras de police qui ont fait remonter le désordre juridique dans les nouvelles.

Dans une interview avec Entertainment Weekly de 2020, Amber Heard a abordé les rumeurs et les pétitions, où elle a également insinué qu’une partie du drame avait peut-être été payée. « Je suis tellement excité de filmer ça », a déclaré Heard en référence à Aquaman 2. « Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité. Seuls les fans ont fait Aquaman et Aquaman 2 se produire. Je suis ravi de commencer l’année prochaine. « Pour ce qui est de lire dans les coulisses, il serait peut-être judicieux pour Heard de rester à l’écart de Jason Momoa, quelle que soit la forme de lecture à laquelle elle décide de participer. Vous pouvez consulter l’image de la Aquaman ci-dessus, grâce au compte Instagram officiel d’Amber Heard.

