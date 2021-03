Aquaman 2 obtient un titre de travail provocateur alors que la production augmente pour l’été

L’industrie cinématographique ayant désormais un tout nouvel ensemble de règles et de réglementations, les choses recommencent lentement, avec la sortie de bandes dessinées à venir. Aquaman 2 se prépare maintenant pour commencer. Selon un nouveau rapport, la suite de DC commencera à tourner au Royaume-Uni en juin, confirmant les rapports précédents affirmant que la production commencerait en été. Aquaman 2 a également reçu un titre de travail intéressant qui pourrait offrir un aperçu des éléments de l’intrigue de la suite; Nécrus.

Nécrus devrait être familier aux fans de DC et est le nom d’une autre ville sous-marine similaire à l’Atlantide natale d’Aquaman. Il est unique en ce qu’il n’existe que pendant de très brefs intervalles de temps et ne peut jamais être trouvé deux fois au même endroit. Connu sous le nom de « La ville noire », Necrus est gouverné par un roi tyran et est complètement militariste, ce qui devrait s’avérer un défi pour le super-héros sous-marin si Necrus devait faire partie de l’histoire.

Sorti en 2018, le premier Aquaman met en vedette Jason Momoa en tant que super-héros titulaire de DC. À partir du moment où Arthur Curry découvre qu’il est mi-humain, mi-atlante et né avec la capacité de communiquer avec des créatures marines, Arthur doit confronter ses origines et entreprendre de diriger le royaume sous-marin de l’Atlantide et d’arrêter son demi-frère, le roi Orm de unissant les sept royaumes sous-marins contre le monde de surface.

Bien que le premier film ait été une sortie imparfaite, il a été bien accueilli par la critique et le public qui l’ont félicité pour son spectacle et son action énergique, et a connu un succès d’un milliard de dollars au box-office. Grâce à la performance charismatique bourru de Momoa et au CGI vibrant, Aquaman est apparu comme l’une des meilleures sorties du catalogue DC, avec les fans impatients de se replonger dans la suite à venir.

Détails sur l’intrigue de Aquaman 2 sont gardés secrets, mais nous savons que le film réunira Arthur Curry de Jason Momoa et la princesse Mera d’Amber Heard, ainsi que ramener les méchants Ocean Master et Black Manta, joués à nouveau par Patrick Wilson et Yahya Abdul-Mateen II respectivement. Outre le nouveau titre de travail offrant peut-être des indices sur la direction du film, l’écrivain David Leslie Johnson-McGoldrick a récemment offert un aperçu des plans pour le suivi en disant: « Hmm … Bonne question. Nous ne prenons personne. histoire de bande dessinée particulière et l’adapter, mais si vous voulez connaître l’ambiance que nous recherchons, prenez à peu près n’importe quelle histoire de l’âge d’argent mettant en vedette Black Manta. «

Le réalisateur de retour James Wan a également taquiné que la suite serait «un peu plus sérieuse» et «plus pertinente dans un monde dans lequel nous vivons aujourd’hui». Wan, qui est devenu synonyme de réalisation de films d’horreur, a également confirmé que la suite s’inspirerait à nouveau du genre le cas échéant en raison de Aquaman 2 réglage. « Tout comme le premier film avait une touche de ma sensibilité à l’horreur, en ce qui concerne la séquence Trench, je dirais qu’il y en aura un peu dans le prochain », a déclaré Wan.

Aquaman 2 devrait sortir en salles le 16 décembre 2022. Cela nous vient de Discussing Film.

Sujets: Aquaman 2, Aquaman