Aquaman 2 : nouveau regard sur les costumes de Black Manta et Aquaman

Aquaman et le royaume perdu verra non seulement le retour de Jason Momoa en tant que roi titulaire d’Atlantis, mais aussi, entre autres, le méchant du film original, Black Manta. Encore une fois joué par Yahya Abdul-Mateen II, le rôle de Black Manta dans la suite du film à succès de 2018 est encore un mystère, mais grâce aux images de Licensing Expo de cette année, nous avons un meilleur aperçu du nouveau costume de Black Manta. Alors que nous attendons toujours de voir une bande-annonce officielle pour le film, voici un bon aperçu du costume Black Manta, qui était présenté lors de l’événement aux côtés du costume Aquaman de Jason Momoa.

Aquaman et le royaume perdu a récemment été qualifié de film de copains entre le roi atlante de Momoa et le retour d’Orm de Patrick Wilson, avec de nombreux autres reprenant leurs rôles dans la suite, notamment Amber Heard, Dolph Lundgren et bien sûr Yahya Abdul-Mateen II, dont le costume de Black Manta peut être vu ci-dessous dans les images partagées sur Twitter.

FILM VIDÉO DU JOUR

En relation: Aquaman et le royaume perdu continueront l’histoire d’origine de Black Manta

Black Manta aura plus de personnalité dans Aquaman 2

Abdul Mateen II a précédemment discuté de son retour avec Comicbook.com, révélant qu’il était ravi de reprendre le rôle de Black Manta et qu’il voulait s’assurer que le public en sache plus sur la personnalité du personnage et sur qui il est dans le film. Il a dit:

« Je pense que dans le prochain Aquaman, je voulais vraiment donner plus de personnalité au personnage pour que nous puissions en quelque sorte le connaître dans des moments plus privés. Je voulais voir [Black Manta] lutter avec certaines choses, puis de voir un peu plus sa personnalité et son caractère. Aussi, pour voir à quoi ça ressemble pour lui d’être en charge de quelque chose. Nous voyons donc un peu plus son style de leadership, un peu plus sa personnalité dans celui-ci. Et il est de retour pour plus, sans aucun doute, de manière considérable. Partout où il a un appareil ou un complot pour revenir à Aquaman, il va l’utiliser. Donc, il peut apparaître n’importe où, mais quand il le fera, j’espère que nous pourrons voir plus de son esprit et plus des parties comiques de Black Manta et voir plus de choses qui le font [the Black Manta] que je connais et l’humain que les fans et les gens de cet univers ont appris à aimer au fil des ans. »

Aquaman et le royaume perdu devait initialement sortir en décembre, mais lors du récent remaniement des horaires, le film a été remplacé par Shazam ! Fureur des Dieux et arrivera désormais en mars 2023 à la place. Bien qu’aucune raison spécifique n’ait été donnée pour le retard du film, des rumeurs ont évidemment suggéré que le procès en diffamation en cours entre Amber Heard et Johnny Depp aurait pu jouer un rôle dans la décision, Warner Bros. voulant garder la sortie aussi loin de le procès et son issue que possible. Bien sûr, il y a également eu un certain nombre de retards de Covid, ce qui signifie qu’il a également fallu plus de temps pour terminer tout le travail de post-production du film.