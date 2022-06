Aquaman 2 : l’élimination d’Amber Heard aurait été confirmée par Warner Bros

in

Le procès entre Amber Heard et Johnny Depp est terminé, mais les spéculations sur l’avenir des acteurs continuent. Bien que pendant le processus judiciaire, il ait été celui qui a le plus perdu, maintenant avec sa victoire, la réalité est que sa carrière et son image ont été complètement récupérées. Mais pour elle, tout était complètement différent.

Lors du procès avec Depp, Ambre Entendu Elle a été attaquée par des milliers de fans à travers le monde car ses preuves n’étaient pas suffisantes pour prouver les mauvais traitements qu’elle affirmait avoir subis de la part de son ex-mari. En fait, c’est précisément pour cette raison que le verdict final du jury s’est prononcé en faveur de Johnny car ils ont pu prouver qu’elle avait commis une diffamation après avoir publié son article dans Poste de Washington en 2018.

À tel point que, après ledit verdict, de nombreux fans ont commencé à se demander ce qui va se passer maintenant avec la carrière de Ambre Entendu. Eh bien, l’un des grands projets de l’actrice est Aquaman 2, dont la sortie est prévue en mars 2023 et, manquant sa sortie, de nombreux fans de Depp ont demandé à le retirer complètement du film. Quelque chose qui vient apparemment de se produire.

Via Twitter, une story Instagram de Juliette Lauren Fischer, productrice exécutive de Warner Brosoù vous confirmez que Mera a été complètement retiré de Aquaman 2. « Toutes les scènes d’Amber Heard dans Aquaman 2 seront complètement coupées», aurait écrit la productrice dans son profil officiel.

Cependant, il faut préciser qu’on ne sait pas s’il s’agit d’un compte officiel de Lauren Fischer puisque, en le cherchant sur Instagram, il apparaît qu’il a été supprimé. En d’autres termes, cela indique qu’il s’agit peut-être d’une décision de Warner, mais nous devons encore attendre la confirmation officielle de la société. De plus, après cela, des rumeurs ont commencé à dire que l’élimination Ambre Entendu du film est une stratégie pour obtenir plus de ventes et une meilleure position au box-office. Mais, jusqu’à ce que vous voyiez le long métrage sur grand écran, tout peut arriver.

