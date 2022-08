Aquaman 2 et Shazam 2 retardent à nouveau leur date de sortie

Après toute la restructuration de Warner Bros. et à partir de nouvelles rumeurs qui circulent, la société a décidé de retarder à nouveau les prochains films de DC Extended Universe « Shazam ! Fureur des Dieux » O »Aquaman et le royaume perdu ». La suite de »Aquaman » vient d’être retardée de 9 mois, tandis que la suite de »Shazam! » aura sa première trois mois plus tard.

Les dates exactes sont du 17 mars 2023 au 25 décembre pour »Aquaman et le royaume perdu », tandis que »Shazam ! Fury of the Gods » déplacera sa date du 21 décembre 2022 au 17 mars 2023, occupant la date de sortie de la suite de »Aquaman ».

Le réalisateur de »Fureur des Dieux » David F. Sandberg, a-t-il écrit dans un tweet expliquant les raisons du nouveau report de son film. « Bien que je sois un bâtard impatient qui veut que les gens le voient le plus tôt possible (le film sera complètement terminé dans quelques semaines), la décision est logique puisque ‘Avatar’ occupait tous les écrans IMAX/PLF. ‘Fury of the Gods’ est un grand film et devrait être vu en grand. »

Même avec cette explication, ces retards surviennent après les changements de fusion Découverte de Warner Bros.ce qui a entraîné des problèmes avec la production de différents projets DC, tels que l’annulation récente du »Fille chauve-souris », qui devait faire partie de l’univers étendu de DC.

Warner Bros. a également été impliqué dans des problèmes au cours du long processus que le film de » The Flash » a eu, étant affecté par les diverses controverses dans lesquelles son acteur principal Ezra Miller a été vu. De plus, la mini-série animée » DC Aquaman : King of Atlantis », l’une des nombreuses émissions coupées de hbo maxa entraîné une baisse importante des actions de la société.

Même avec tous ces problèmes, de nombreux projets DC continuent d’avancer comme prévu. Le film dérivé »Shazam! », »Adam noir », sortira en salles plus tard cette année le 21 octobre, tandis que » The Flash » est toujours prévu pour une sortie le 23 juin 2023. De même, le film DC Universe » Blue Beetle » sortira également en salles le 18 août , 2023 après avoir été précédemment prévu comme une version de HBO Max.

Il faudra attendre le 17 mars 2023 pour voir » Shazam ! Fury of the Gods » en salles, tandis que »Aquaman and the Lost Kingdom » sortira le 25 décembre 2023.