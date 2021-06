Aquaman 2 est officiellement intitulé Aquaman et le royaume perdu

Le réalisateur James Wan a partagé le titre officiel de Aquaman 2. La deuxième remise des gaz en solo de Jason Momoa en tant que super-héros emblématique de DC va s’appeler Aquaman et le royaume perdu. Le titre a été révélé par Wan sur Instagram, qui a partagé une photo d’une récente réunion de production concernant la suite du blockbuster. L’image, qui voit le titre sur fond océanique, a été partagée avec la légende « La marée monte ».

Bien qu’aucun détail officiel de l’intrigue n’ait été révélé sur la suite, cela nous donne quelque chose à mâcher jusqu’à ce que le film commence à tourner. Est-ce que « The Lost Kingdom » fait référence à l’Atlantide, peut-être ? Il y a certainement place à la spéculation à ce stade. Quoi qu’il en soit, c’est une indication que les choses évoluent dans la bonne direction. La production devrait démarrer avant la fin de l’année. À part Jason Momoa, Amber Heard reprendra son rôle de Mera. Patrick Wilson sera également de retour sous le nom d’Orm. Yahya Abdul-Mateen II reviendra également en tant que Black Manta. Les autres membres de la distribution de retour incluent Willem Dafoe, Nicole Kidman et Dolph Lundgren.

Jason Momoa a fait ses débuts en tant qu’Arthur Curry, alias Aquaman, bien que très brièvement, en 2016 Batman v Superman : L’Aube de la justice. Il est ensuite revenu dans un rôle beaucoup plus important dans Ligue des justiciers, qui est sorti à l’origine en salles en 2017. Momoa a eu encore plus de temps d’écran dans Zack Snyder Ligue des justiciers, qui est sorti sur HBO Max plus tôt cette année. Aquaman est sorti fin 2018 et est devenu un énorme succès. Il a rapporté 1,14 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait le film DC le plus rentable jamais enregistré au box-office.

Pour cette raison, il n’est pas surprenant que James Wan ait confirmé que la suite sortira effectivement en salles. Étant donné que les films DC tels que Fille chauve-souris et Choc statique sont en cours de développement pour HBO Max, il y a peut-être eu au moins quelque question à ce sujet. Cela dit, avec le box-office en plein rebond, Warner Bros. laisserait potentiellement beaucoup d’argent sur la table en ne donnant pas Aquaman 2 une sortie en salles exclusive d’une certaine sorte. Donc, cette friandise ne devrait probablement pas être une énorme surprise.

David Leslie Johnson-McGoldrick écrit le scénario de la suite. Non seulement il a travaillé sur le premier film, mais il a également collaboré avec James Wansur plusieurs entrées dans l’univers de The Conjuring. Ceci comprend La conjuration 2 et la sortie récente La conjuration : le diable m’a fait le faire. Jason Momoa a également participé à l’élaboration du scénario. Peter Safran produira aux côtés de Wan.

Parmi les autres projets de DC Films à venir, citons The Sucide Squad, The Batman, Black Adam, The Flash, Wonder Woman 3, Shazam ! La fureur des dieux, une Superman redémarrage et Blue Beetle. Aquaman et le royaume perdu devrait sortir en salles le 16 décembre 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Assurez-vous de vérifier par vous-même la révélation sur Instagram de James Wan.

