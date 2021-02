Aquaman 2 cible la date de début de l’été 2021, Dolph Lundgren tease le retour du roi Nereus

L’icône du film d’action Dolph Lundgren a révélé qu’il commençait à travailler sur la prochaine suite de DC, Aquaman 2. L’acteur imposant reprendra le rôle de Aquaman King Nereus pour le suivi, avec Lundgren révélant que le film Warner Bros.et DC Films commencera à tourner cet été à Londres.

« Je vais peut-être faire Aquaman 2 cet été, tourner à Londres. Et ça sort l’année suivante dans les salles, espèrent-ils. »

En plus des détails du tournage, Dolph Lundgren a partagé son enthousiasme à l’idée de retourner dans le monde de la bande dessinée sous-marine de Aquaman, rappelant le plaisir qu’il avait eu pendant le premier film … malgré l’ennui d’être dans un harnais pendant des heures.

« [Aquaman] était certainement une nouvelle expérience. La seule eau que j’ai jamais vue était dans ma bouteille d’Evian que j’ai bu. Il n’y avait pas d’eau sur le plateau. C’était vraiment très sec. Donc, vous vous accrochez au harnais toute la journée – cinq, six, sept, huit heures par jour – et vous bougez vos jambes d’une certaine manière, vous parlez et vous vous déplacez, puis vos cheveux sont ajoutés plus tard dans l’ordinateur. C’est donc très, très fastidieux, mais c’est une expérience différente. Et c’était amusant de travailler avec tous les grands acteurs – il y a [Willem] Dafoe, et Patrick Wilson, et bien sûr, Jason Momoa. «

Lundgren, qui est bien connu pour jouer de grands personnages brutaux et violents, a ajouté qu’il était agréable de dépeindre quelqu’un de la royauté qui est « comme un personnage politique, un roi qui parle plus de politique et essaye de maintenir la paix au lieu de J’étais très content que James Wan m’ait embauché pour ça, et c’était une super expérience. «

Sorti en 2018, Aquaman met en vedette Jason Momoa en tant que super-héros du titre, qui entreprend de diriger le royaume sous-marin de l’Atlantide et d’empêcher son demi-frère, le roi Orm d’unir les sept royaumes sous-marins contre le monde de la surface. Ludgren joue le roi de la tribu atlante de Xebel et le père de Mera d’Amber Heard, rôles qu’ils reprendront tous les deux dans la suite.

Bien que le premier film ait été une sortie imparfaite, il a été bien accueilli par la critique et le public et a connu un succès d’un milliard de dollars au box-office. Grâce à la performance charismatiquement bourrue de Momoa et au spectacle vivant de CGI, Aquaman a émergé comme l’une des meilleures sorties du catalogue DC, avec les fans impatients de se replonger.

Détails sur l’intrigue de Aquaman 2 sont gardés secrets, mais nous savons que le film réunira Arthur Curry de Jason Momoa et la princesse Mera d’Amber Heard, ainsi que ramènera les méchants Ocean Master et Black Manta, joués à nouveau par Patrick Wilson et Yahya Abdul-Mateen II respectivement.

Le réalisateur de retour James Wan a précédemment tease que le suivi serait « un peu plus sérieux » et « plus pertinent dans un monde dans lequel nous vivons aujourd’hui ». Wan, qui est devenu synonyme de réalisation de films d’horreur, a également confirmé que la suite s’inspirerait à nouveau du genre le cas échéant en raison de Aquaman 2 réglage; « [Aquaman] se déroule dans ces mondes sous-marins qui peuvent être très effrayants. «

Aquaman 2 devrait sortir en salles le 16 décembre 2022. Dolph Lungren a fait ces commentaires lors d’un récent panel Wizard World.

Sujets: Aquaman 2, Aquaman