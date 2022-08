Aquaman 2 avec Jason Momoa retarde sa date de sortie

in

BD DC

Suite à l’annulation de Batgirl, DC Comics modifie ses sorties. Pour cette raison, la présentation de Shazam! Fureur des Dieux.

©IMDBJason Momoa joue dans Aquaman de DC Comics.

Depuis que Bandes dessinées DC annulé la sortie de Fille chauve-souris Avec Leslie Grace, Michael Keaton, JK Simmons et Brendan Fraser, les fans de la franchise craignent pour la suite des projets dont la première est prévue l’année prochaine. Et c’est que Warner a précisé qu’au-delà d’un casting étoilé, cela ne garantit pas que chaque film voit le jour. La même chose s’est produite avec le deuxième épisode de Aquamanqui vient retarder sa date de sortie.

Bien qu’il s’agisse de paris millionnaires, si le résultat n’est pas celui que l’entreprise attendait, il est encore temps de l’annuler. Ce fut le cas avec le film qui ramènerait Keaton en Batman, dans le Univers étendu DC. Et c’est que la nouvelle directive de Warner Discovery a choisi d’écarter tout le travail qui avait été effectué jusque-là. La même chose se produira-t-elle avec le film? Jason Momoa? C’est ce que les fans se demandent.

Il y a quelques heures à peine, Deadline a confirmé que le studio modifiait ses sorties prévues pour 2023. C’est le cas de Aquaman et le royaume perdule film réalisé par James Wan qui était auparavant devenu le centre de la controverse pour le rôle de Ambre Entendu. Avec le procès de Johnny Depp dans le passé, maintenant l’inconvénient s’avère être la post-production. Comme le rapportent les médias spécialisés, ils demandent encore plus de temps pour boucler l’édition.

Dans ce sens, Aquaman 2 changera sa date de sortie en salles. Au lieu de lancer le 17 mars 2023 Comme stipulé il y a longtemps, il sortira en salles au milieu de Noël: 25 décembre 2023. Et c’est que Warner ne veut pas manquer le grand potentiel de ce long métrage, compte tenu du fait que le premier opus, présenté en 2018, a levé plus de 335,1 millions de dollars dans le monde, étant l’un des rares DC à le réaliser et à le partager poste avec joker.

+ Shazam 2 modifie sa date de sortie

La deuxième partie de Aquaman avec Jason Momoa ne sortira pas le 17 mars 2023. Donc, pour combler cette lacune, la date de sortie de Shazam ! Fureur des Dieux, réalisé par David F. Sandberg. C’est qu’à l’origine, sa première était prévue pour décembre de cette année, une date qui pourrait être affectée par la présentation de Avatar. En ce sens, DC choisira de le lancer en même temps qu’il fonctionnait homme chauve-souris et éviter ainsi la concurrence avec Disney.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂