Aquaman 2 amène la star de Game of Thrones Pilou Asaek

Pilou Asbaek devrait rejoindre son camarade Jeu des trônes alun Jason Momoa dans la prochaine suite Aquaman 2. Asbaek est peut-être mieux connu pour son rôle exceptionnel d’Euron Greyjoy dans Jeu des trônes, un rôle qu’il a joué dans les trois dernières saisons de la série. Alors que Momoa a également joué sur Trônes, leurs deux personnages ne se sont jamais rencontrés alors que Momoa quittait la populaire série HBO après sa première saison.

James Wan reviendra pour diriger Aquaman 2. Il produira également la suite aux côtés de Peter Safran. David Leslie Johnson-McGoldrick écrit le scénario, mais aucun détail n’a été révélé concernant l’intrigue de la suite. En tant que tel, aucune information n’a été révélée sur le personnage d’Asbaek, par exemple s’il jouera un héros ou un méchant, ou s’il jouera un personnage original ou quelqu’un qui est apparu pour la première fois dans DC Comics.

Alors que Pilou Asbæk est très connu pour jouer à Euron Greyjoy sur Jeu des trônes, il a également impressionné les critiques avec ses autres performances à l’écran. Il est acclamé pour son rôle de docteur en difficulté Kasper Juul dans la série dramatique danoise. Borgen, et il est récemment apparu aux côtés de Le faucon et le soldat de l’hiver star Anthony Mackie dans le film d’action de science-fiction En dehors du fil sur Netflix. Les fans peuvent également le voir jouer aux côtés de Sylvester Stallone dans le prochain film MGM samaritain.

La première Aquaman Le film a été un énorme succès lorsqu’il est sorti en salles en 2018. Réalisé par James Wan, le titre original mettait en vedette Jason Momoa en tant que super-héros titulaire, reprenant le rôle qu’il incarnait auparavant dans Ligue de justice. Le film mettait également en vedette Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II et Nicole Kidman. Il a accumulé plus de 1,148 milliard de dollars au box-office, ce qui en fait le film le plus rentable jamais réalisé basé sur un personnage de DC Comics.

Mateen a déclaré à Uproxx en 2019 qu’il était à bord pour revenir en tant que Black Manta pour Aquaman 2. Malgré une pétition populaire auprès des fans de Johnny Depp pour faire licencier Amber Heard de son rôle de Mera dans la suite, a déclaré l’actrice Divertissement hebdomadaire en novembre qu’elle était toujours prête à revenir pour Aquaman 2 le tournage devrait commencer en 2021. Heard a également insinué que les pétitions des fans étaient peuplées de robots ou de personnes payées pour les signer.

« Je suis très enthousiasmé par la quantité d’amour des fans et la quantité d’appréciation des fans qui Aquaman a acquis et qu’il a suscité tant d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons « , a déclaré Heard à l’époque. » Je suis tellement excité de filmer ça. «

L’actrice a ajouté: « Les rumeurs payées et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité. Seuls les fans ont fait Aquaman et Aquaman 2 se produire. Je suis ravi de commencer l’année prochaine. «

Pour l’instant, Warner Bros. n’a fait aucun commentaire sur la nouvelle du casting d’Asbaek. Le plan pour le moment est de sortir le film en salles le 16 décembre 2022. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

