Aquaman 2: Amber Heard commence à s’entraîner pour son retour

Aquaman 2 devrait démarrer la production cet été au Royaume-Uni et Ambre a entendu Elle se met en forme pour son retour en tant que Mera dans la prochaine suite d’Aquaman.

Heard s’est rendue sur Instagram dimanche pour partager une photo de son entraînement au gymnase. Plus tôt ce mois-ci, Heard a taquiné son retour en tant que Simple avec une photo de retour à la production du premier film Aquaman

En janvier Yahya Abdul-Mateen II a partagé certains de ses préparatifs pour revenir en tant que Black Manta, tandis qu’Aquaman lui-même Jason Momoa Il était également assez avancé sur Aquaman 2.

Certains ont exprimé leur souhait de voir Heard remplacé par Mera en raison des batailles judiciaires en cours avec son ex-mari. Johnny Depp, Heard a précédemment confirmé son retour et a déclaré à Entertainment Weekly qu’elle était « super excitée » pour l’amour et l’excitation des fans pour le premier film et pour revenir à tout cela.

Les détails de l’intrigue d’Aquaman 2 sont actuellement un mystère, bien que le cinéaste James Wan l’ait dit aux fans lors de la DC FanDome l’année dernière, Aquaman 2 aurait une « sensibilité d’horreur ».