Aquaman 2 a été inspiré par Midnight Movie Cult Classic Planet of the Vampires

Le box-office d’un milliard de dollars d’Aquaman en 2018 a assuré que Jason Momoa serait à nouveau mouillé en tant qu’Arthur Curry. Dans une nouvelle interview, Aquaman le réalisateur James Wan explique où sa plus grande influence pour la suite de super-héros, Aquaman et le royaume perdu, vient de. Dans une révélation intéressante, Wan a déclaré que l’histoire du film était inspirée de Planète des vampires, un film d’horreur de science-fiction italien des années 60. Avec Marvel prenant un thème d’horreur avec Docteur Strange dans le multivers de la folie, il semble juste que DC donne à l’un de leurs films à venir un thème plus sombre.

Aquaman a déjà fait allusion aux horreurs qui vivent sous la surface avec les habitants de The Trench. Avec ces commentaires supplémentaires de James Wan, il semble que nous allons voir une foule d’autres créatures sombres qui résident dans les profondeurs, un aspect qui, selon le réalisateur, sera quelque chose que les fans apprécieront.

« Eh bien, le premier film a surpris beaucoup de gens, n’est-ce pas? Et c’est en partie parce qu’ils ne connaissaient pas la bande dessinée, qui traite de ce monde très étrange et très étrange … Les gens ont été surpris que je ne l’aie pas fait jeter tout ça et faire un film sombre et lourd. Mais je ne pensais pas que cela aurait été bon pour ça. Donc avec le deuxième film, je pense qu’il sera plus facile pour les gens d’accepter où nous allons parce que j’ai déjà posé les bases. »

L’inspiration de Wan, Planète des vampires, était un film sorti en 1965, qui était basé sur une nouvelle, Une nuit de 21 heures, et réalisé par Mario Bava. Le film raconte l’histoire d’un groupe de membres d’équipage d’un vaisseau spatial qui s’écrase sur une planète mystérieuse pour découvrir que ceux qui sont morts dans l’accident deviennent possédés par des esprits sombres. Le film n’était pas aussi sérieux qu’il y paraît, surtout lorsqu’on le regarde maintenant, et il est peu probable que Wan garde le sentiment de ce film, mais introduit dans le Aquaman monde, il semble qu’il y ait des temps sombres à venir pour le marin de la Justice League.

Il n’y a pas encore eu de synopsis officiel pour le film, mais avec les nouveaux commentaires de Wans, il semble que nous allons obtenir quelque chose d’un peu différent avec Aquaman et le royaume perdu, quelque chose que nous n’avons pas vraiment vu dans les films récents de DC. Dans le passé, les fans se plaignaient souvent que Warner Bros. avait souvent contourné de nombreux aspects les plus sombres des bandes dessinées en faveur d’une tentative de rapprocher un style de l’univers flashy et humoristique de Marvel, ce qui a souvent conduit à plus d’échecs que de succès. .

Peut-être que la vision plus sombre de Wan est exactement ce dont l’univers étendu DC a besoin pour lui donner un coup de fouet, et compte tenu de ses travaux antérieurs sur des franchises d’horreur emblématiques comme Scie, Insidieux et La conjuration, quand il dit qu’il s’assombrit, alors vous savez qu’il s’assombrit vraiment.

Aquaman et le royaume perdu arrivera dans les salles le 16 décembre 2022. Cette histoire nous vient de : collisionneur