Aqua adresse l’absence de la chanson à succès ‘Barbie Girl’ du film Barbie de Greta Gerwig

Margot Robbie pourrait être une « Barbie Girl » avec son rôle dans Greta Gerwig Barbie, mais ne comptez pas entendre la chanson d’Aqua jouer à n’importe quel moment du film. Comme révélé précédemment, la chanson ne fera pas partie du Barbie film, et cette nouvelle a déçu de nombreux fans qui s’attendaient à ce qu’il soit présenté dans une certaine mesure. En avril, le manager de la chanteuse principale d’Aqua, Lene Nystrøm, Ulrich Møller-Jørgensen, a confirmé qu’aucune disposition n’avait été prise pour inclure la chanson dans le film.





Maintenant, par Variety, le groupe a parlé un peu plus de l’absence de la chanson dans le film. Bien qu’il soit facile d’indiquer l’échec du procès de Mattel contre le groupe au sujet de la chanson dans les années 1990 comme raison pour laquelle l’inclusion de la chanson n’a pas pu se produire, Nystrøm suggère que ce n’était peut-être pas la meilleure idée de toute façon, suggérant que le faire serait trop ringard, se sentant un peu comme « fromage sur fromage ». Le claviériste Søren Rasted a également plaisanté en disant qu’il serait amusant de mentir et de prétendre qu’ils ont refusé le film.

« Nous devrions dire que nous l’avons refusé », a-t-il déclaré. « Ryan Gosling n’est pas assez bon ! »

Juste reconnaissante de l’attention portée à la chanson que le film apportera, Nystrøm a ajouté : « Je comprends tout à fait pourquoi ils ne l’ont pas utilisée, mais cela va nous attirer beaucoup d’attention, quoi qu’il arrive. »

Même sans faire partie de la bande originale du Barbie film, « Barbie Girl » reste l’une des chansons les plus populaires de tous les temps. Le clip officiel a récemment dépassé le milliard de vues sur YouTube, montrant à quel point les gens écoutent encore la chanson 25 ans plus tard. Comme l’a suggéré Aqua, l’attention nouvelle portée à la Barbie marque ne fera qu’attirer davantage l’attention sur la chanson à succès du groupe, même si elle n’est pas dans le film. Il y a de fortes chances que de nombreux spectateurs recherchent la chanson après avoir vu le film lui rappeler.





Barbie donne vie à la poupée Mattel avec Margot Robbie

Images de Warner Bros.

La Barbie Le film est réalisé par Greta Gerwig et co-écrit par Gerwig et Noah Baumbach. Margot Robbie et Ryan Gosling dirigent le casting en tant que Barbie et Ken avec le film mettant également en vedette America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Hari Nef et Ncuti Gatwa. Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés.

« C’est l’un des meilleurs scénarios que j’aie jamais lus », a déclaré Simu Liu en expliquant pourquoi il voulait vraiment faire partie de ce film sur Marc Maron. WTF podcast. « Je pense que cela surprendra beaucoup de gens parce que je pense que beaucoup de gens deviennent cyniques quand ils voient Mattel ou ils voient Barbie. La première pensée que j’ai eue après avoir lu le scénario était de savoir comment diable ont-ils réussi à convaincre Mattel de signer à ce sujet, car ce n’est pas le genre de film que les seigneurs des entreprises approuvent.

Barbie sortira dans les salles de cinéma le 21 juillet 2023.